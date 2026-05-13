Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях України
Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" у двох областях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління компанії Сергій Корецький.
Удар по об’єктах газовидобутку та підприємству
За словами очільника "Нафтогазу", на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний об’єкт. Також під удар потрапило підприємство компанії на Житомирщині.
Корецький уточнив, що внаслідок атаки цього разу обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що під час повітряної тривоги російські війська атакували об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.
Після хвиль атак дронами, прогнозують розвідники ГУР, росіяни планують застосувати багато крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів держвлади.
Радник міністра оборони Сергій "Флеш" сказав у ефірі телемарафону, що атака може тривати до обіду наступного дня.
Він теж зазначив, що вночі можуть відбутися запуски ракет, а потім знову полетять дрони.