Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях України

Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" у двох областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління компанії Сергій Корецький.

Удар по об’єктах газовидобутку та підприємству

За словами очільника "Нафтогазу", на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний об’єкт. Також під удар потрапило підприємство компанії на Житомирщині.

Корецький уточнив, що внаслідок атаки цього разу обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Атака на об’єкти "Нафтогазу": завдано серйозної шкоди газовидобувній інфраструктурі, є загиблі

Раніше ми писали, що під час повітряної тривоги російські війська атакували об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.

де ***** дрони перехоплювачі?!
13.05.2026 20:32 Відповісти
Якщо б не дрони-перехоплювачі, ви б зараз в темряві сиділи б і хто зна що з вашим будинком було б
13.05.2026 21:08 Відповісти
скажіть це киянам, які залишились без домівок сьогодні
14.05.2026 08:03 Відповісти
Тобто логіка покинула чат. Люди з освітою або гинуть або виїжджають от залишаються от такі коментатори. Якщо б не ППО з дронами-перехоплювачами то Київ вже б давно в руїнах лежав і притомні кияни це розуміють. Ну а якщо думалка не взмозі перетворити навіть такий обсяг інформації - залишається тільки строчити роками однакові беззмістовні коментарі
14.05.2026 08:28 Відповісти
Де ви такі беретеся:

- 56 ракет та 675 БпЛА випустила РФ вночі по Україні: ППО знешкодила 41 ракету та 652 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
14.05.2026 08:29 Відповісти
Мадяр відеофіксує кожного вбитого москаля, тепер покажи мені відеофіксацію кожного збитого дрона і ракети , тоді повірю
14.05.2026 08:37 Відповісти
Навчіться спілкуватися з незнайомою людиною. Звісно ППО нічого не збиває, тому що якийсь Рюйтер написав. Адьйос
14.05.2026 09:12 Відповісти
BBC

Після хвиль атак дронами, прогнозують розвідники ГУР, росіяни планують застосувати багато крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів держвлади.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" сказав у ефірі телемарафону, що атака може тривати до обіду наступного дня.

Він теж зазначив, що вночі можуть відбутися запуски ракет, а потім знову полетять дрони.
13.05.2026 20:36 Відповісти
 
 