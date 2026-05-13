Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях України

Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" у двох областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління компанії Сергій Корецький.

Удар по об’єктах газовидобутку та підприємству

За словами очільника "Нафтогазу", на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний об’єкт. Також під удар потрапило підприємство компанії на Житомирщині.

Корецький уточнив, що внаслідок атаки цього разу обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що під час повітряної тривоги російські війська атакували об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.