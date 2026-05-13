На Львівщині після російського удару без світла залишилися понад 10 тисяч абонентів

Під час повітряної тривоги російські війська атакували об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Наслідки удару по енергетичній інфраструктурі

За словами очільника області, станом на зараз без світла перебувають понад 10 тисяч споживачів. Повністю знеструмлено 17 населених пунктів, ще 9 – частково. На місцях працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки пошкоджень.

Також через падіння уламків пошкоджено житловий будинок. У ньому вибито вікна та пошкоджено дах. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

"Зараз без електропостачання у нашій області понад 10 тисяч абонентів. 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 – частково. На місцях працюють аварійні служби", – повідомив Максим Козицький.

Масована російська атака

Раніше російські удари вже фіксувалися по об’єктах критичної інфраструктури у Жовкві, де також відбувалися відключення електроенергії.

Окремо повідомлялося про спроби атак на інфраструктуру Прикарпаття та гучні вибухи в районі Коломиї.