Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Жовкві на Львівщині: місто без світла

13 травня місто Жовква Львівської області внаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури залишилося без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Жовківської міської ради Олега Вольського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби", - повідомив посадовець.

Вольський закликав нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Також читайте: Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Повторний удар

Жовква. Ворожі цілі повторно атакували обʼєкт критичної інфраструктури.

"Уклінно благаю усіх перебувати в безпечних місцях. Та в ніякому разі не наближатись до місця події. Працюють спеціальні служби", - закликав Вольський.

Читайте: Сумщина під ударом БпЛА: постраждали жінка та двоє дітей

Що передувало?