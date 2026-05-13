Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Жовкві на Львівщині: місто без світла

Атака на Жовкву

13 травня місто  Жовква Львівської області внаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури залишилося без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Жовківської міської ради Олега Вольського.

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби", - повідомив посадовець.

Вольський закликав нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги. 

Повторний удар

Жовква. Ворожі цілі повторно атакували обʼєкт критичної інфраструктури.

"Уклінно благаю усіх перебувати в безпечних місцях. Та в ніякому разі не наближатись до місця події. Працюють спеціальні служби", - закликав Вольський.

13.05.2026 17:20 Відповісти
Ну так наша ППО збиває ж 90% дронів ,тільки де ,напевно на Дубайщині ?
13.05.2026 17:24 Відповісти
А, де преславуті ішаківські дрони-перехоплювачі!? Це чмо знову "чисто випадково" зє....лось в чергову екскурсію.
13.05.2026 17:26 Відповісти
Знову безглузді коментарі....
13.05.2026 17:31 Відповісти
А еліту сбс, шобла послала небо закрити для арабів.
13.05.2026 18:50 Відповісти
Запас нафти на наступний рік не потрібен ?
13.05.2026 18:55 Відповісти
"Україна починається з Жовкви !"
Тримайтеся.
13.05.2026 18:54 Відповісти
По інших місцях також били,про які не пишуть,але є місцевий марафон: побачив-розповів.
13.05.2026 19:23 Відповісти
 
 