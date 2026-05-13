1 673 8
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Жовкві на Львівщині: місто без світла
13 травня місто Жовква Львівської області внаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури залишилося без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Жовківської міської ради Олега Вольського.
"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби", - повідомив посадовець.
Вольський закликав нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.
Повторний удар
Жовква. Ворожі цілі повторно атакували обʼєкт критичної інфраструктури.
"Уклінно благаю усіх перебувати в безпечних місцях. Та в ніякому разі не наближатись до місця події. Працюють спеціальні служби", - закликав Вольський.
Що передувало?
- Російська атака триває по Україні з ночі.
- Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінниччині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви, загинули троє людей, поранені шестеро.
- На Львівщині працює ППО.
- У Луцьку після атаки російських безпілотників перекрили центральні вулиці міста та мости.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тримайтеся.