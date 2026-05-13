Уламки "Шахеда" пошкодили будинок і агрогосподарство на Вінничині. ФОТО
На Вінниччині внаслідок атаки російських безпілотників уламки "Шахеда" впали посеред подвір’я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
За її словами, через вибухову хвилю та падіння уламків пошкоджено житловий будинок і приміщення одного з агрогосподарств.
Що пошкодила атака
У будинку вибито вікна, також пошкоджено дах і фасад.
Уламок російського дрона впав просто посеред подвір’я.
Інформації про постраждалих наразі немає.
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