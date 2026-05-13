Уламки "Шахеда" пошкодили будинок і агрогосподарство на Вінничині. ФОТО

На Вінниччині внаслідок атаки російських безпілотників уламки "Шахеда" впали посеред подвір’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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За її словами, через вибухову хвилю та падіння уламків пошкоджено житловий будинок і приміщення одного з агрогосподарств.

Що пошкодила атака

У будинку вибито вікна, також пошкоджено дах і фасад.

Уламок російського дрона впав просто посеред подвір’я.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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