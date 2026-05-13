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Осколки "Шахеда" повредили дом и агрохозяйство в Винницкой области. ФОТО

В Винницкой области в результате атаки российских беспилотников обломки "Шахеда" упали посреди двора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

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По ее словам, из-за взрывной волны и падения обломков поврежден жилой дом и помещение одного из агрохозяйств.

Что повредила атака

В доме выбиты окна, также повреждены крыша и фасад.

Осколок российского дрона упал прямо посреди двора.

Информации о пострадавших пока нет.

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В Винницкой области обломки
В Винницкой области обломки
В Винницкой области обломки

Автор: 

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