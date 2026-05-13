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Осколки "Шахеда" повредили дом и агрохозяйство в Винницкой области. ФОТО
В Винницкой области в результате атаки российских беспилотников обломки "Шахеда" упали посреди двора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
По ее словам, из-за взрывной волны и падения обломков поврежден жилой дом и помещение одного из агрохозяйств.
Что повредила атака
В доме выбиты окна, также повреждены крыша и фасад.
Осколок российского дрона упал прямо посреди двора.
Информации о пострадавших пока нет.
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