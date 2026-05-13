У Луцьку після атаки РФ перекрили центр міста та мости
У Луцьку після атаки російських безпілотників перекрили центральні вулиці міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Волинської області.
Правоохоронці просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Що перекрили у місті
За даними поліції, перекрито район центру у напрямку ЦУМ, "Променя", Набережної, а також усі мости.
Жителів міста просять за можливості залишити район "Променя".
Інші обставини після атаки наразі уточнюються.
