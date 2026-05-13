В Луцке после атаки РФ перекрыли центр города и мосты

В Луцке после атаки российских беспилотников перекрыли центральные улицы города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Волынской области.

Правоохранители просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Что перекрыли в городе

По данным полиции, перекрыт район центра в направлении ЦУМ, "Променя", Набережной, а также все мосты.

Жителей города просят по возможности покинуть район "Променя".

Другие обстоятельства после атаки пока уточняются.

