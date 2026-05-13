В Луцке после атаки РФ перекрыли центр города и мосты
В Луцке после атаки российских беспилотников перекрыли центральные улицы города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Волынской области.
Правоохранители просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Что перекрыли в городе
По данным полиции, перекрыт район центра в направлении ЦУМ, "Променя", Набережной, а также все мосты.
Жителей города просят по возможности покинуть район "Променя".
Другие обстоятельства после атаки пока уточняются.
Олена Тихонова #468839
Walter #584651
