Атака РФ на Рівненщину: 3 людини загинули, 6 - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Триває повітряна атака на Рівненщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.

"За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені", - йдеться у повідомленні.

"Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - додав очільник області.

Раніше повідомлялося, що серія вибухів пролунала у Рівному: у частині міста зникло світло.

ОНОВЛЕННЯ на 15:13

"Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих. Мої співчуття їхнім рідним та близьким. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав посадовець.

ОНОВЛЕННЯ на 15:54

Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених.

"На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину", - повідомили в поліції Рівненщини.











Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

