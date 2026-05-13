Атака РФ на Рівненщину: 3 людини загинули, 6 - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
Триває повітряна атака на Рівненщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.
"За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені", - йдеться у повідомленні.
"Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - додав очільник області.
Раніше повідомлялося, що серія вибухів пролунала у Рівному: у частині міста зникло світло.
ОНОВЛЕННЯ на 15:13
"Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих. Мої співчуття їхнім рідним та близьким. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав посадовець.
ОНОВЛЕННЯ на 15:54
Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених.
"На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину", - повідомили в поліції Рівненщини.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
