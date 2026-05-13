Атака РФ на Рівненщину: 3 людини загинули, 6 - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Триває повітряна атака на Рівненщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.

"За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені", - йдеться у повідомленні.

"Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - додав очільник області.

Раніше повідомлялося,  що серія вибухів пролунала у Рівному: у частині міста зникло світло.

ОНОВЛЕННЯ на 15:13

 "Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих. Мої співчуття їхнім рідним та близьким. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав посадовець.

ОНОВЛЕННЯ на 15:54

Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених.

"На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину", - повідомили в поліції Рівненщини.

Атака на Рівне
+12
Ворожі дрони пролітають всю Україну і що ,"найвеличніший" переживає про країни Перської затоки та Ізраїль що йому Україна.
13.05.2026 15:41 Відповісти
+7
смерть окупантам!
13.05.2026 15:50 Відповісти
+3
Вова Ормузський хоче оплесків
13.05.2026 16:14 Відповісти
Ізраїль його нахер послав, сказали що самі упораються, а от арабам воно допомагало...
13.05.2026 23:04 Відповісти
смерть окупантам!
Президент має повернутися з відряджень і бути разом зі своїм народом, який вибрав його в президенти. Так діяли всі лідери цивілізованого світу.
13.05.2026 16:24 Відповісти
Яке відрядження, його дії кажуть - що він давно в космосі.
13.05.2026 16:41 Відповісти
А що він щость буде робити? Буде сидіти в бункері на Банковій і потужно жрати мівіну!
13.05.2026 16:46 Відповісти
сюди теж було влучання
13.05.2026 16:51 Відповісти
Поки москалі ржуть та знімають відосики про свої НПЗ, русня вбиває наших цивільних. Це така стратегія оманського віслюка?
13.05.2026 17:14 Відповісти
Смерть кацапським виродкам!
13.05.2026 18:01 Відповісти
голограма підписала указ?
13.05.2026 22:17 Відповісти
 
 