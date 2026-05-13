Атака РФ на Ривненщину: 3 человека погибли, 6 ранены (обновлено)

Продолжается воздушная атака на Ривненщину.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

По данным ОГА, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом.

"По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", — говорится в сообщении.

"Враг продолжает атаковать область. Поэтому оставайтесь в укрытиях", — добавил глава области.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в г.Ривне: в части города отключилось электричество.

ОБНОВЛЕНИЕ на 15:13:

"Стало известно еще об одном человеке, который погиб в результате воздушной атаки на Ривненщину. Таким образом, сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования их родным и близким. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник.

ОБНОВЛЕНИЕ на 15:54

Сейчас известно о трех погибших и шести раненых.

"На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели. Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления", – сообщили в полиции Ривненщины.











Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую и Киевскую области.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

