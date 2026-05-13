Атака РФ на Ривненщину: 3 человека погибли, 6 ранены (обновлено)

шахед над Ровенской областью

Продолжается воздушная атака на Ривненщину.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

По данным ОГА, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом.

"По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", — говорится в сообщении.

"Враг продолжает атаковать область. Поэтому оставайтесь в укрытиях", — добавил глава области.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в г.Ривне: в части города отключилось электричество.

ОБНОВЛЕНИЕ на 15:13:

"Стало известно еще об одном человеке, который погиб в результате воздушной атаки на Ривненщину. Таким образом, сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования их родным и близким. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник.

ОБНОВЛЕНИЕ на 15:54

Сейчас известно о трех погибших и шести раненых.

"На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели. Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления", – сообщили в полиции Ривненщины.

Атака на Рівне
Что предшествовало?

Топ комментарии
Ворожі дрони пролітають всю Україну і що ,"найвеличніший" переживає про країни Перської затоки та Ізраїль що йому Україна.
13.05.2026 15:41 Ответить
смерть окупантам!
13.05.2026 15:50 Ответить
Вова Ормузський хоче оплесків
13.05.2026 16:14 Ответить
Ворожі дрони пролітають всю Україну і що ,"найвеличніший" переживає про країни Перської затоки та Ізраїль що йому Україна.
13.05.2026 15:41 Ответить
Вова Ормузський хоче оплесків
13.05.2026 16:14 Ответить
Ізраїль його нахер послав, сказали що самі упораються, а от арабам воно допомагало...
13.05.2026 23:04 Ответить
смерть окупантам!
13.05.2026 15:50 Ответить
Президент має повернутися з відряджень і бути разом зі своїм народом, який вибрав його в президенти. Так діяли всі лідери цивілізованого світу.
13.05.2026 16:24 Ответить
Яке відрядження, його дії кажуть - що він давно в космосі.
13.05.2026 16:41 Ответить
А що він щость буде робити? Буде сидіти в бункері на Банковій і потужно жрати мівіну!
13.05.2026 16:46 Ответить
сюди теж було влучання
13.05.2026 16:51 Ответить
Поки москалі ржуть та знімають відосики про свої НПЗ, русня вбиває наших цивільних. Це така стратегія оманського віслюка?
13.05.2026 17:14 Ответить
Смерть кацапським виродкам!
13.05.2026 18:01 Ответить
голограма підписала указ?
13.05.2026 22:17 Ответить
 
 