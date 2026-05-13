Атака РФ на Ривненщину: 3 человека погибли, 6 ранены (обновлено)
Продолжается воздушная атака на Ривненщину.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По данным ОГА, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом.
"По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", — говорится в сообщении.
"Враг продолжает атаковать область. Поэтому оставайтесь в укрытиях", — добавил глава области.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в г.Ривне: в части города отключилось электричество.
ОБНОВЛЕНИЕ на 15:13:
"Стало известно еще об одном человеке, который погиб в результате воздушной атаки на Ривненщину. Таким образом, сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования их родным и близким. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - написал чиновник.
ОБНОВЛЕНИЕ на 15:54
Сейчас известно о трех погибших и шести раненых.
"На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели. Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления", – сообщили в полиции Ривненщины.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую и Киевскую области.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
