Серия взрывов прогремела в Ровно: в части города пропало электричество

В Ровно прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также взрывы прогремели в области - в Здолбунове.

Известно, что в части Ровно отключилось электричество.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

