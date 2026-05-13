Серия взрывов прогремела в Ровно: в части города пропало электричество
В Ровно прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
Также взрывы прогремели в области - в Здолбунове.
Известно, что в части Ровно отключилось электричество.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
nick #614616
ALEX SUROVV #593022
