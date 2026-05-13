Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну
Польща підняла винищувачі та перевела системи ППО у стан підвищеної готовності через масовану російську атаку по Україні. Зафіксовано превентивні заходи для захисту повітряного простору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X.
Яку авіацію підняли?
"У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування.
Також у відомстві підкреслили, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в регіонах, що межують із зонами підвищеної загрози.
Оперативне командування ЗС Польщі додає, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі сили та засоби готові до негайного реагування у разі потреби.
Що передувало?
- Російська атака триває по Україні з ночі.
- Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 14:40 загинули двоє людей, поранені четверо.
- На Львівщині працює ППО.
Хочу нагадати, що крім поляків в Польші переховуються від ракет і шахедів сотні тисяч громадян України, яких не зміг тут захистити Голобородько.