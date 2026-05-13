Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Польща підняла винищувачі та перевела системи ППО у стан підвищеної готовності через масовану російську атаку по Україні. Зафіксовано превентивні заходи для захисту повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яку авіацію підняли?

"У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування.

Також читайте: РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах України, - ГУР

Також у відомстві підкреслили, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в регіонах, що межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі додає, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі сили та засоби готові до негайного реагування у разі потреби.

Також читайте: На Черкащині внаслідок атаки БпЛА постраждали троє людей, є руйнування житла. ФОТОрепортаж

Що передувало?