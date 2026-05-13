Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Польща підняла бойову авіацію через масовану атаку Росії на Україну

Польща підняла винищувачі та перевела системи ППО у стан підвищеної готовності через масовану російську атаку по Україні. Зафіксовано превентивні заходи для захисту повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X.

Яку авіацію підняли?

"У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування.

Також у відомстві підкреслили, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в регіонах, що межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі додає, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі сили та засоби готові до негайного реагування у разі потреби.

Шкода, що не долетіло, був би шанс показати свою ,,вправність"...
13.05.2026 16:22 Відповісти
Кого Вам шкода що не долетіло, кацапів? Чи Польща не має права піднімати свою авіацію і захищати поляків від можливого влучання? Попросіть хай Голобородько підійме всі асфальтоукладчики, грейдери, бульдозери, самоскиди, бітумовозки, які закупляв з 2019 року для дорожних компаній своїх друзів і тестя, замість оборони.
Хочу нагадати, що крім поляків в Польші переховуються від ракет і шахедів сотні тисяч громадян України, яких не зміг тут захистити Голобородько.
13.05.2026 16:27 Відповісти
Це вот коментар злорадства був? а чому? вам не прилітало ще у двір, раз такі розумні?
13.05.2026 16:57 Відповісти
Ну власне Польща дбає про своїх громадян, тому підняла авацію, тим більше, шо всі дрони йшли повз кордон і могло бути те, шо було рік тому.
13.05.2026 16:56 Відповісти
Головне, що Польща не просто підняла авіацію, а ГЕРОЇЧНО!
13.05.2026 19:42 Відповісти
Ну підняли, то й підняли. До нас воно яким боком? Я радий за наших друзів поляків, що в них немає цукерманів і міндічів. І двушечек на москву.
13.05.2026 22:28 Відповісти
мабуть підняла для того, щоб перебазувати подалі від східного кордону. мола б можливість, так гонорові й до атлагтики з"їбнули б
14.05.2026 09:32 Відповісти
 
 