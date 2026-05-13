Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину
Польша подняла истребители в воздух и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину. Приняты превентивные меры для защиты воздушного пространства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X.
Какую авиацию подняли?
"В воздухе действуют дежурные истребители и вертолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", – говорится в сообщении Оперативного командования.
Также в ведомстве подчеркнули, что все меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши, в частности в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы.
Оперативное командование ВС Польши добавляет, что ситуация находится под постоянным контролем, а все силы и средства готовы к немедленному реагированию в случае необходимости.
Что предшествовало?
- Российская атака продолжается по Украине с ночи.
- В результате падения обломков вражеского "шахеда" в Винницкой области поврежден жилой дом и помещения агрохозяйства.
- В Ривненской области в результате российской атаки есть жертвы. По состоянию на 14:40 погибли два человека, ранены четверо.
- Во Львовской области работает ПВО.
Хочу нагадати, що крім поляків в Польші переховуються від ракет і шахедів сотні тисяч громадян України, яких не зміг тут захистити Голобородько.