Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла истребители в воздух и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину. Приняты превентивные меры для защиты воздушного пространства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X.

Какую авиацию подняли?

"В воздухе действуют дежурные истребители и вертолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", – говорится в сообщении Оперативного командования.

Также в ведомстве подчеркнули, что все меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши, в частности в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы.

Оперативное командование ВС Польши добавляет, что ситуация находится под постоянным контролем, а все силы и средства готовы к немедленному реагированию в случае необходимости.

