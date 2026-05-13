Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла боевую авиацию из-за массированной атаки России на Украину

Польша подняла истребители в воздух и перевела системы ПВО в состояние повышенной готовности из-за массированной российской атаки на Украину. Приняты превентивные меры для защиты воздушного пространства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X.

Какую авиацию подняли?

"В воздухе действуют дежурные истребители и вертолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", – говорится в сообщении Оперативного командования.

Читайте также: РФ начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, – ГУР

Также в ведомстве подчеркнули, что все меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши, в частности в регионах, граничащих с зонами повышенной угрозы.

Оперативное командование ВС Польши добавляет, что ситуация находится под постоянным контролем, а все силы и средства готовы к немедленному реагированию в случае необходимости.

Читайте также: В Черкасской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека, есть разрушения жилья. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Шкода, що не долетіло, був би шанс показати свою ,,вправність"...
13.05.2026 16:22 Ответить
Кого Вам шкода що не долетіло, кацапів? Чи Польща не має права піднімати свою авіацію і захищати поляків від можливого влучання? Попросіть хай Голобородько підійме всі асфальтоукладчики, грейдери, бульдозери, самоскиди, бітумовозки, які закупляв з 2019 року для дорожних компаній своїх друзів і тестя, замість оборони.
Хочу нагадати, що крім поляків в Польші переховуються від ракет і шахедів сотні тисяч громадян України, яких не зміг тут захистити Голобородько.
13.05.2026 16:27 Ответить
Це вот коментар злорадства був? а чому? вам не прилітало ще у двір, раз такі розумні?
13.05.2026 16:57 Ответить
Ну власне Польща дбає про своїх громадян, тому підняла авацію, тим більше, шо всі дрони йшли повз кордон і могло бути те, шо було рік тому.
13.05.2026 16:56 Ответить
Головне, що Польща не просто підняла авіацію, а ГЕРОЇЧНО!
13.05.2026 19:42 Ответить
Ну підняли, то й підняли. До нас воно яким боком? Я радий за наших друзів поляків, що в них немає цукерманів і міндічів. І двушечек на москву.
13.05.2026 22:28 Ответить
 
 