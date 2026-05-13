На Черкасщине в результате атаки БПЛА пострадали три человека, есть разрушения жилья. ФОТОрепортаж

13 мая в Черкасской области подверглась российской атаке Смелянская громада, трое человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"С самого утра в Черкасской области была тревога", — написал он.

Смелянская громада

Под вражеским прицелом оказалась, в частности, наша Смелянская громада.



На данный момент фиксируем падение российских БПЛА в ряде мест в городе и соседних селах. Речь идет о жилой инфраструктуре.

Смотрите также: Атака дронов на Черкасскую область: ПВО сбила 10 БПЛА, есть разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

Пострадавшие

У нас трое раненых:

Двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

Все доставлены в больницы.

Им оказывается необходимая помощь.

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.

Читайте: 111 из 139 российских БПЛА уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

"Угроза применения врагом ударных БПЛА сохраняется в Уманском районе", - добавил Табурец.





















Напомним, сегодня ГУР предупредило, что Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.