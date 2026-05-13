На Черкасщине в результате атаки БПЛА пострадали три человека, есть разрушения жилья. ФОТОрепортаж
13 мая в Черкасской области подверглась российской атаке Смелянская громада, трое человек получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
"С самого утра в Черкасской области была тревога", — написал он.
Смелянская громада
Под вражеским прицелом оказалась, в частности, наша Смелянская громада.
На данный момент фиксируем падение российских БПЛА в ряде мест в городе и соседних селах. Речь идет о жилой инфраструктуре.
Пострадавшие
У нас трое раненых:
- Двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.
- Все доставлены в больницы.
- Им оказывается необходимая помощь.
Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.
"Угроза применения врагом ударных БПЛА сохраняется в Уманском районе", - добавил Табурец.
Напомним, сегодня ГУР предупредило, что Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
