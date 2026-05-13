Новости
На Черкасщине в результате атаки БПЛА пострадали три человека, есть разрушения жилья. ФОТОрепортаж

13 мая в Черкасской области подверглась российской атаке Смелянская громада, трое человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"С самого утра в Черкасской области была тревога", — написал он.

Смелянская громада

Под вражеским прицелом оказалась, в частности, наша Смелянская громада.

На данный момент фиксируем падение российских БПЛА в ряде мест в городе и соседних селах. Речь идет о жилой инфраструктуре.

Пострадавшие

У нас трое раненых:

  • Двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.
  • Все доставлены в больницы.
  • Им оказывается необходимая помощь.

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА сохраняется в Уманском районе", - добавил Табурец.

В Черкасской области российские беспилотники атаковали Смелянскую общину.
Напомним, сегодня ГУР предупредило, что Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

Смела (50) Шахед (2172) Черкасская область (230) Черкасский район (86)
Президент має негайно повернутися в свою країну і бути разом зі своїм народом, як це роблять президенти інших країн.
13.05.2026 15:40 Ответить
Так , сьогодні було гучно .. кажуть є загиблий .. (( У багатьох літніх людей , які перебували в зоні вибухів , піднявся тиск , тахікардії , це сильний стрес, переляк . Як швидко зняти переляк ?--підійти до літньої людини , і змусити її дихати квадратом-вдих (4 секунди) - пауза (4 с) - видих (4 с) - пауза (4 с ) це заспокоїть сильне серцебиття . Якщо заспокоїти сильне серцебиття , нормалізується і тиск .
13.05.2026 15:58 Ответить
 
 