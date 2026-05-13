111 из 139 российских БПЛА уничтожили силы ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 139 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 4 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве - десятки вражеских БПЛА.

