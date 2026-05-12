Украина перехватывает до 90% дронов и почти 80% крылатых ракет, - Федоров
Украина значительно повысила эффективность своей противовоздушной обороны и в настоящее время способна сбивать около 90% вражеских беспилотников и почти 80% крылатых ракет, даже несмотря на резкое увеличение интенсивности атак со стороны России в течение прошлой зимы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
"Минувшая зима стала одной из самых сложных для Украины - Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed. Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - отметил Федоров.
Германия усиливает поддержку украинской ПВО
Во время визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус ознакомился с работой украинской системы противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп и средств борьбы с дронами типа "Шахед". Также ему показали поврежденный в результате атак энергетический объект в столице.
Федоров подчеркнул, что Германия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере ПВО, в частности благодаря поставкам ракет для систем Patriot, финансированию механизма PURL и участию в срочных поставках вооружения в самые сложные периоды.
"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему.
Сегодня Украина уже сбивает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет", - отметил Федоров.
Он добавил, что баллистика остается сложным вызовом, но вместе с Германией Украина продолжает работать над решениями - дополнительными ракетами Patriot, механизмом PURL и созданием собственного европейского суверенного противоракетного потенциала.
Загальна ефективність: З вересня 2022 року і протягом наступних місяців Сили оборони збили близько 700 крилатих ракет.Ефективність проти «Шахедів»: ППО збивала 80-90% безпілотників під час кожної атаки.Динаміка зростання: Якщо на початку осені ефективність була нижчою, то до листопада-грудня, з появою комплексів NASAMS та IRIS-T, результативність збиття крилатих ракет часто перевищувала 75-80% під час масованих обстрілів.
При цьому - Систем Петріот взагалі не було, а першу німецьку систему IRIS-T було отримано 11 жовтня 2022 року після масованих російських атак, перші два американські комплекси NASAMS офіційно надійшли на озброєння ЗСУ до кінця жовтня 2022 року (прибуття підтверджено 25-26, тобто можна зробити висновок, що до більшість ракет і шахедів в той час збивалась старими засобами.
Чим хвалишся, Федоров?
