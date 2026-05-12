Украина перехватывает до 90% дронов и почти 80% крылатых ракет, - Федоров

Украина значительно повысила эффективность своей противовоздушной обороны и в настоящее время способна сбивать около 90% вражеских беспилотников и почти 80% крылатых ракет, даже несмотря на резкое увеличение интенсивности атак со стороны России в течение прошлой зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Минувшая зима стала одной из самых сложных для Украины - Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed. Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - отметил Федоров.

Германия усиливает поддержку украинской ПВО

Во время визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус ознакомился с работой украинской системы противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп и средств борьбы с дронами типа "Шахед". Также ему показали поврежденный в результате атак энергетический объект в столице.

Федоров подчеркнул, что Германия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере ПВО, в частности благодаря поставкам ракет для систем Patriot, финансированию механизма PURL и участию в срочных поставках вооружения в самые сложные периоды.

"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему.

Сегодня Украина уже сбивает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет", - отметил Федоров.

Он добавил, что баллистика остается сложным вызовом, но вместе с Германией Украина продолжает работать над решениями - дополнительными ракетами Patriot, механизмом PURL и созданием собственного европейского суверенного противоракетного потенциала.

Топ комментарии
+11
Потужно втирають наріду неправду. Але я можду помилятися. Це моя особиста думка. Просто спостерігаю, як дрони пролатіють майже всю територію України і знищують обєкти в любій точці України. Чому більшість їх збивають над містами, а не на підльоиі до міст? Про рпакети і мови немає.
12.05.2026 11:02 Ответить
+7
кіндер-йібанько, а не міністр.
12.05.2026 10:44 Ответить
+6
Звісно, що ЗСУ роблять все можливе для захисту неба! Але чи можна довіряти інформації від професійного афериста?
12.05.2026 10:52 Ответить
12.05.2026 10:44 Ответить
Федоров, чомусь замовчує про системні виплати у 25% власнику фаєрпойнту, але за неприйнятий на озброєння ЗСУ, отого зразку НДКР «фламінго» !?!?! Гроші ж чималенькі, але за неіснуючий ЗРАЗОК в стадії НДКР…
12.05.2026 10:49 Ответить
12.05.2026 10:52 Ответить
це ми й так бачимо щоранку зі звітів ППО. Що з ефективністю, розробкою та масштабуванням фламінгів - вже є 3000?
12.05.2026 11:01 Ответить
12.05.2026 11:02 Ответить
Основні показники ефективності за період з вересня по грудень 2022-го року -
Загальна ефективність: З вересня 2022 року і протягом наступних місяців Сили оборони збили близько 700 крилатих ракет.Ефективність проти «Шахедів»: ППО збивала 80-90% безпілотників під час кожної атаки.Динаміка зростання: Якщо на початку осені ефективність була нижчою, то до листопада-грудня, з появою комплексів NASAMS та IRIS-T, результативність збиття крилатих ракет часто перевищувала 75-80% під час масованих обстрілів.
При цьому - Систем Петріот взагалі не було, а першу німецьку систему IRIS-T було отримано 11 жовтня 2022 року після масованих російських атак, перші два американські комплекси NASAMS офіційно надійшли на озброєння ЗСУ до кінця жовтня 2022 року (прибуття підтверджено 25-26, тобто можна зробити висновок, що до більшість ракет і шахедів в той час збивалась старими засобами.
Чим хвалишся, Федоров?
12.05.2026 14:28 Ответить
В Херсоні видно ці 90%. Що не день, то загиблі та поранені.
12.05.2026 11:17 Ответить
Херсон, Запоріжжя, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Дніпро, Павлоград, Шахтарськ, Суми та інші на совісті Голобородька, який розмінував Чонгар, розмінував все що можна і чого не можна і відкрив двері ворогу, які підійшли впритул до цих міст і обстрілюють їх всим, що в них є.
12.05.2026 11:36 Ответить
Чому тільки в Херсоні? По всій Україні видно результат понтів ''квартальної влади''.
12.05.2026 16:40 Ответить
збс, а що з КАБами?
12.05.2026 11:30 Ответить
100% не фісуються...
після прильоту
12.05.2026 11:34 Ответить
...до 90% дронів. Це десь 5-7%
12.05.2026 11:35 Ответить
Слава ЗСУ, гнидюки!!!
12.05.2026 13:49 Ответить
 
 