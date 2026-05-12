Украина перехватывает до 90% дронов и почти 80% крылатых ракет, - Федоров

Украина значительно повысила эффективность своей противовоздушной обороны и в настоящее время способна сбивать около 90% вражеских беспилотников и почти 80% крылатых ракет, даже несмотря на резкое увеличение интенсивности атак со стороны России в течение прошлой зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Минувшая зима стала одной из самых сложных для Украины - Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed. Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - отметил Федоров.

Германия усиливает поддержку украинской ПВО

Во время визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус ознакомился с работой украинской системы противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп и средств борьбы с дронами типа "Шахед". Также ему показали поврежденный в результате атак энергетический объект в столице.

Федоров подчеркнул, что Германия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере ПВО, в частности благодаря поставкам ракет для систем Patriot, финансированию механизма PURL и участию в срочных поставках вооружения в самые сложные периоды.

"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему.

Сегодня Украина уже сбивает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет", - отметил Федоров.

Он добавил, что баллистика остается сложным вызовом, но вместе с Германией Украина продолжает работать над решениями - дополнительными ракетами Patriot, механизмом PURL и созданием собственного европейского суверенного противоракетного потенциала.

