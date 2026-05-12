Сбито 192 вражеских БПЛА из 216, - Воздушные силы

В ночь на 12 мая 2026 года войска РФ атаковали Украину 216 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 192 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом.

Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

