Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 5 областях, в результате обстрела погибли двое энергетиков на Донетчине, - Минэнерго
В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители на Закарпатье. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Погибли энергетики на Донетчине
В Донецкой области в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли двое работников энергетической отрасли. Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования их родным и близким.
Пожар в зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, возникшего 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пожар локализован, спасатели ГСЧС совместно со специалистами зоны отчуждения продолжают ликвидировать отдельные очаги тления, в частности торфа. Ситуация находится под контролем. В зоне отчуждения превышений контрольных уровней гамма-излучения не зафиксировано, радиационный фон остается в пределах нормы.
Отключения не прогнозируются
Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.
