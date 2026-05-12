Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, внаслідок обстрілу загинули двоє енергетиків на Донеччині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Загинули енергетики на Донеччині

На Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі. Міністерство енергетики України висловлює щирі співчуття їхнім рідним і близьким.

Пожежа в зоні відчуження

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежу локалізовано, рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідовувати окремі осередки тління, зокрема торфу. Ситуація контрольована. У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювання не зафіксовано, радіаційний фон залишається в межах норми.

Відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.