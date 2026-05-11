Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження
Міненерго нагадує, що у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
- Пожежу локалізовано, рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію.
- У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань не зафіксовано.
- Рівень радіаційного фону, порівняно з середньомісячними величинами, не перевищений.
Відключень не прогнозується
Також зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
