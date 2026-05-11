Новини Удари по енергетиці
Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Прогноз щодо відключень електроенергії на 11 травня

Внаслідок бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження

Міненерго нагадує, що у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

  • Пожежу локалізовано, рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію.
  • У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань не зафіксовано.
  • Рівень радіаційного фону, порівняно з середньомісячними величинами, не перевищений.

Відключень не прогнозується

Також зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Перемир'я
11.05.2026 11:33
А пітьма зі світлом.
11.05.2026 11:46
Все це наслідки галочки в бюлетні за 2019-й рік. Була б гаплочка проти іншого кандидата - то ніхто б не розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, не відвів і не скогрочував наші війська і не заморозив фінансування ракетних програм. Одним реченням - не було б повномасшабного нападу кцапів.
11.05.2026 12:02
 
 