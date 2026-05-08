З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України, - СБУ

Росія під час повномасштабної війни завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в.о. голови СБУ Євгеній Хмара під час виступу на конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

"На початковому етапі основною ціллю ворога була енергетична система, потім під ударами опинилися газова і нафтова інфраструктура, а також гідроенергетичні та гідротехнічні об’єкти. Загалом ми зафіксували понад 596 ударів. Це масовані обстріли української критичної інфраструктури", - сказав він.

За словами Хмари, Росія системно атакує цивільну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення, а у 2025 році інтенсивність ударів перевищила показники попередніх трьох років.

Основними цілями російських ударів, за його даними, є:

знищення об’єктів видобутку газу;

руйнування резервних енергетичних потужностей;

створення дефіциту енергоресурсів під час опалювального сезону.

Протягом 150 днів опалювального сезону 2025/2026 року було зафіксовано 129 атак на газову інфраструктуру України.

Протягом 150 днів опалювального сезону 2025/2026 року було зафіксовано 129 атак на газову інфраструктуру України.