С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла 596 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - СБУ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил и.о. главы СБУ Евгений Хмара во время выступления на конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".
"На начальном этапе основной целью врага была энергетическая система, затем под ударами оказались газовая и нефтяная инфраструктура, а также гидроэнергетические и гидротехнические объекты. Всего мы зафиксировали более 596 ударов. Это массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры", - сказал он.
По словам Хмары, Россия системно атакует гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения, а в 2025 году интенсивность ударов превысила показатели предыдущих трех лет.
Основными целями российских ударов, по его данным, являются:
- уничтожение объектов добычи газа;
- разрушение резервных энергетических мощностей;
- создание дефицита энергоресурсов во время отопительного сезона.
В течение 150 дней отопительного сезона 2025/2026 года было зафиксировано 129 атак на газовую инфраструктуру Украины.
"По объектам энергетики было совершено 80 повторных ударов. Цель их проста – наносить удары, когда прибывают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы для фиксации преступлений", – заявил заместитель генпрокурора Алексей Хоменко.
