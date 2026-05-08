С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла 596 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - СБУ

В ходе полномасштабной войны Россия нанесла 596 ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил и.о. главы СБУ Евгений Хмара во время выступления на конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На начальном этапе основной целью врага была энергетическая система, затем под ударами оказались газовая и нефтяная инфраструктура, а также гидроэнергетические и гидротехнические объекты. Всего мы зафиксировали более 596 ударов. Это массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры", - сказал он.

Враг усилил удары по газовой инфраструктуре Украины

По словам Хмары, Россия системно атакует гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения, а в 2025 году интенсивность ударов превысила показатели предыдущих трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В апреле энергетики вернули свет почти 4 млн потребителям: где подключено больше всего абонентов?

Основными целями российских ударов, по его данным, являются:

уничтожение объектов добычи газа;

разрушение резервных энергетических мощностей;

создание дефицита энергоресурсов во время отопительного сезона.

В течение 150 дней отопительного сезона 2025/2026 года было зафиксировано 129 атак на газовую инфраструктуру Украины.

"По объектам энергетики было совершено 80 повторных ударов. Цель их проста – наносить удары, когда прибывают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы для фиксации преступлений", – заявил заместитель генпрокурора Алексей Хоменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое сотрудников "Нафтогаза" погибли в результате ударов РФ по Харьковской и Полтавской областям