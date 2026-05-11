Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Минэнерго напоминает, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, возникшего 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Пожар локализован, спасатели ГСЧС совместно со специалистами зоны отчуждения продолжают ликвидацию.

В зоне отчуждения превышений контрольных уровней гамма-излучения не зафиксировано.

Уровень радиационного фона, по сравнению со среднемесячными величинами, не превышен.

Отключений не прогнозируется

Также отмечается, что применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.



"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.