Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, є знеструмлення

Зранку 12 травня 2026 року ворог атакував "шахедами" енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Є знеструмлення

За даними ОВА, є знеструмлення населених пунктів.

Минулося без постраждалих. Роботи з відновлення вже ведуться.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

