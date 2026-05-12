Новини Удари по енергетиці
Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, є знеструмлення

Зранку 12 травня 2026 року ворог атакував "шахедами" енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Є знеструмлення

За даними ОВА, є знеструмлення населених пунктів.

Минулося без постраждалих. Роботи з відновлення вже ведуться.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київщину дронами: у Фастівському районі пошкоджено дитсадок і житло.
  • Також зазначалося, що Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі.

Так, лупить. Три шахеда курсом на АЕС, постріляли з автомата, вилетіла вертушка, другий зробив коло і знову ліг на курс. Звуків збиття не чути.
Треба молитися Богу, інакше долетять
12.05.2026 09:32 Відповісти
Все криму пі...а, світла вже теж мабуть ніде немає.
Чи є?
12.05.2026 11:44 Відповісти
Алло!
Це миколаївську луплять
12.05.2026 14:23 Відповісти
 
 