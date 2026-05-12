РФ атакувала Київщину дронами: у Фастівському районі пошкоджено дитсадок і житло. ФОТОрепортаж
У ніч проти 12 травня російські загарбники атакували Київську область. Під ударами дронів опинилися житлові будинки, заклади освіти, звичайне життя наших людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Станом на зараз у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок - сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також, пошкоджено два приватні будинки.
"Постраждалих серед населення немає", - зазначив Калашник.
На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.
Наслідки атаки
