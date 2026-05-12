РФ атаковала Киевщину дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом. ФОТОрепортаж
В ночь на 12 мая российские захватчики атаковали Киевскую область. Под ударами дронов оказались жилые дома, учебные заведения, повседневная жизнь наших людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
На данный момент в Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад - произошел пожар на крыше. В четырехэтажном жилом доме по соседству выбиты окна. Также повреждены два частных дома.
"Пострадавших среди населения нет", - отметил Калашник.
На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.
Последствия атаки
