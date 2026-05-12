Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, наблюдается отключение электроэнергии

Утром 12 мая 2026 года враг нанес удар с помощью "шахедов" по энергетической инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Происходит отключение электроэнергии

По данным ОВА, в населенных пунктах наблюдается отключение электроэнергии.

Пострадавших нет. Работы по восстановлению уже ведутся.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилые дома.

Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

