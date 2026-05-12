Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, наблюдается отключение электроэнергии
Утром 12 мая 2026 года враг нанес удар с помощью "шахедов" по энергетической инфраструктуре Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Происходит отключение электроэнергии
По данным ОВА, в населенных пунктах наблюдается отключение электроэнергии.
Пострадавших нет. Работы по восстановлению уже ведутся.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба молитися Богу, інакше долетять
Чи є?
Це миколаївську луплять