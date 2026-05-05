Войска РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в 3 областях: уничтожен вагон, есть повреждения
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Сегодня, 5 мая, под ударом вновь оказалась "Укрзализныця".
Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Удар по вагону в Харьковской области
Как отмечается, около 07:30 в Харьковской области вражеский БПЛА атаковал и уничтожил вагон.
"Но главное - люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была в безопасности. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Удар по Полтавщине
Также под атакой находилась железнодорожная инфраструктура в Полтавской области. Вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Пострадавших нет. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.
Удар по Днепропетровской области
Еще один из российских ударов - по станции в Днепропетровской области. Во время атаки БПЛА поврежден электровоз, который находился на путях.
Поезд был остановлен заранее из-за угрозы с дронов. Поэтому работники также были заблаговременно предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет.
"Даже в этих условиях защищаем людей. Железная дорога работает. Движение продолжается", - резюмирует вице-премьер.
