Войска РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в 3 областях: уничтожен вагон, есть повреждения

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Сегодня, 5 мая, под ударом вновь оказалась "Укрзализныця".

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар по вагону в Харьковской области 

Как отмечается, около 07:30 в Харьковской области вражеский БПЛА атаковал и уничтожил вагон.

"Но главное - люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была в безопасности. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Удар по Полтавщине

Также под атакой находилась железнодорожная инфраструктура в Полтавской области. Вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Пострадавших нет. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Удар по Днепропетровской области

Еще один из российских ударов - по станции в Днепропетровской области. Во время атаки БПЛА поврежден электровоз, который находился на путях.

Поезд был остановлен заранее из-за угрозы с дронов. Поэтому работники также были заблаговременно предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет.

"Даже в этих условиях защищаем людей. Железная дорога работает. Движение продолжается", - резюмирует вице-премьер.

Але клоун на 9 зробе перемир'я упирям...
05.05.2026 09:04 Ответить
Просто дивуюсь - на тв постійно експерти розмовляють про агресора у якого в містах погано ППО . БЛІН, поки погано - треба ДАВИТИ .
Чи усі чекають коли в агрессора стане ППО непогане ?
Тобто слабкі місця треба використовувати , а не пистеть про помилки ворога.
05.05.2026 09:05 Ответить
всі на харківські шашлики 9 мая!
гундоса зелена зе!гніда забезпечив перемир'я!
05.05.2026 09:13 Ответить
 
 