Войска РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в 3 областях: уничтожен вагон, есть повреждения

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Сегодня, 5 мая, под ударом вновь оказалась "Укрзализныця".

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по вагону в Харьковской области

Как отмечается, около 07:30 в Харьковской области вражеский БПЛА атаковал и уничтожил вагон.

"Но главное - люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была в безопасности. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дронами Полтавский район: под ударом предприятие железнодорожной инфраструктуры

Удар по Полтавщине

Также под атакой находилась железнодорожная инфраструктура в Полтавской области. Вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Пострадавших нет. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Удар по Днепропетровской области

Еще один из российских ударов - по станции в Днепропетровской области. Во время атаки БПЛА поврежден электровоз, который находился на путях.

Читайте также: Войска РФ нанесли удар по железной дороге в Запорожье: погиб помощник машиниста, ранен машинист

Поезд был остановлен заранее из-за угрозы с дронов. Поэтому работники также были заблаговременно предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет.

"Даже в этих условиях защищаем людей. Железная дорога работает. Движение продолжается", - резюмирует вице-премьер.