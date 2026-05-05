Війська РФ атакували залізничну інфраструктуру у 3 областях: знищено вагон, є пошкодження. ВIДЕО

Війська РФ продовжують бити по українській інфраструктурі. Сьогодні, 5 травня, знову під ударом перебувала "Укрзалізниця".

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по вагону на Харківщині 

Як зазначається, близько 07:30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон.

"Але головне - люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Удар по Полтавщині

Також під атакою перебувала залізнична інфраструктура на Полтавщині. Ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Удар по Дніпропетровщині

Ще один з російських ударів - по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії.

Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає.

"Навіть у цих умовах захищаємо людей. Залізниця працює. Рух триває", - резюмує віцепрем’єр.

Укрзалізниця, Кулеба Олексій, Дніпропетровська область, Полтавська область, Харківська область
