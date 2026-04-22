Війська РФ ударили по залізниці в Запоріжжі: загинув помічник машиніста, поранено машиніста. ФОТО

Війська РФ вчергове атакували залізницю в Україні.

Про це віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За його словами, сьогодні вночі ворожим БпЛА на станції Запоріжжя-Ліве атаковано сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом.

"Смертельно травмовано помічника машиніста. Машиніста госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу

Кулеба нагадує, що під ударом Росії була і портова інфраструктура Одеси. Внаслідок влучань дронів виникли пожежі. Без постраждалих. Пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об’єкти портових операторів.

"Черговий доказ тероризму, росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі", - резюмує український міністр.

