РФ атакувала залізницю на Харківщині: пошкоджено депо, рухомий склад та вокзал. ФОТОрепортаж

У ніч проти 20 квітня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківської області. Зруйновано депо, мережі та вокзал, залізничники відновлюють рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Удари по залізниці з початку року

У відомстві зазначили, що Росія системно атакує українську залізницю. Лише з початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об'єктів.

"Попри все, залізниця не зупиняється. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною", - додали у міністерстві.

