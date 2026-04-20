РФ атакувала залізницю на Харківщині: пошкоджено депо, рухомий склад та вокзал. ФОТОрепортаж
У ніч проти 20 квітня Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківської області. Зруйновано депо, мережі та вокзал, залізничники відновлюють рух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
"Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу.
На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Удари по залізниці з початку року
У відомстві зазначили, що Росія системно атакує українську залізницю. Лише з початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об'єктів.
"Попри все, залізниця не зупиняється. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною", - додали у міністерстві.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль