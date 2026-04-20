РФ атаковала железную дорогу в Харьковской области: повреждены депо, подвижной состав и вокзал. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 20 апреля Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Разрушены депо, железнодорожные сети и вокзал, железнодорожники восстанавливают движение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

"Поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Удары по железной дороге с начала года

В ведомстве отметили, что Россия системно атакует украинскую железную дорогу. Только с начала этого года зафиксировано более 600 атак и повреждено более 1800 объектов.

"Несмотря ни на что, железная дорога не останавливается. Железнодорожники оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и ежедневно обеспечивают бесперебойное движение поездов по стране", - добавили в министерстве.

Последствия атаки

Россия продолжает атаки на железную дорогу Украины
