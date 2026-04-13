Росія пошкодила 209 локомотивів та 239 пасажирських вагонів за минулий рік і перший квартал цьогоріч

Росія від початку минулого року посилила атаки на операційні активи "Укрзалізниці", що призвело до збільшення капітальних витрат, порушення операційної діяльності та обмеження перевезення вантажів і пасажирів по всій Україні.

Про це йдеться в презентації "Укрзалізниці" в біржовому повідомленні про проведені обмежені переговори щодо реструктуризації єврооблігацій, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за 2025 рік та перший квартал 2026 року було пошкоджено 209 локомотивів (у першому півріччі 2025 року – 9, у другому – 119, у першому кварталі 2026 року – 81).

Також Росія атаками пошкодила 239 пасажирських вагонів (у першому півріччі 2025 року – 46, у другому – 153, у першому кварталі 2026 року – 40) та 371 вантажний вагон (91, 135 та 145 відповідно).

Окрім того, через російські обстрілизазнали шкоди 86 мостів (2, 62 та 22) та 50 вокзалів (17, 21 і 12).

Парк до повномасштабної війни

У квітні 2021 року в експлуатації "Укрзалізниці" компанії перебувало 1532 локомотива, зокрема й 749 електровозів та 783 тепловоза.

У резерві було 222 електровози, серед яких 109 вантажних і 113 пасажирських, та 223 тепловози, зокрема 66 – тепловози, призначені для обробки вантажних поїздів, 7 – для пасажирського сполучення, 150 – маневрові локомотиви.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Атаки на залізницю

У липні минулого року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявляв, що російські окупаційні війська цілеспрямовано атакують цивільні вантажні потяги, а також локомотиви.

У лютому віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що по інфраструктурі "Укрзалізниці" з початку повномасштабної війни ворог завдав понад 4700 ударів, у результаті яких пошкоджено майже 24 тис. об'єктів.