Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Запорожье: погиб помощник машиниста, ранен машинист. ФОТО
Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали железную дорогу в Украине.
Об этом вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По его словам, сегодня ночью вражеским БПЛА на станции Запорожье-Левое атакован сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.
"Смертельно травмирован помощник машиниста. Машинист госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Атака на Одессу
Кулеба напоминает, что под ударом России оказалась и портовая инфраструктура Одессы. В результате попаданий дронов возникли пожары. Пострадавших нет. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
"Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", - резюмирует украинский министр.
Тварюки...