Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Запорожье: погиб помощник машиниста, ранен машинист. ФОТО

Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали железную дорогу в Украине.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По его словам, сегодня ночью вражеским БПЛА на станции Запорожье-Левое атакован сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.

"Смертельно травмирован помощник машиниста. Машинист госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

удар по железной дороге

Атака на Одессу

Кулеба напоминает, что под ударом России оказалась и портовая инфраструктура Одессы. В результате попаданий дронов возникли пожары. Пострадавших нет. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

"Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", - резюмирует украинский министр.

А там що було? Лагістіческій центр НАТО?

22.04.2026 07:52 Ответить
в Сисрані
22.04.2026 07:55 Ответить
22.04.2026 07:53 Ответить
https://t.me/voynareal/135260 🐒 В російській Сизрані «сво» зруйнувало цілий підʼїзд багатоповерхівки - ППО ЗС рф збивало десятки дронів і вполювало будинок. Жителів досі шукають під завалами. Будемо рахувати це, як досягнення цілей путіна.
22.04.2026 07:53 Ответить
 
 