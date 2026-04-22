Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Запорожье: погиб помощник машиниста, ранен машинист. ФОТО

Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали железную дорогу в Украине.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По его словам, сегодня ночью вражеским БПЛА на станции Запорожье-Левое атакован сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.

"Смертельно травмирован помощник машиниста. Машинист госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: повреждены депо, подвижной состав и вокзал. ФОТОрепортаж

Атака на Одессу

Кулеба напоминает, что под ударом России оказалась и портовая инфраструктура Одессы. В результате попаданий дронов возникли пожары. Пострадавших нет. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

"Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", - резюмирует украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия повредила 209 локомотивов и 239 пассажирских вагонов за прошлый год и первый квартал этого года