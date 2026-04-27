Рашисти атакували дронами Полтавський район: під ударом підприємство залізничної інфраструктури

Вдень 27 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Полтавщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Зокрема, як зазначається, ворожий БпЛА атакував територію підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих на даний момент не надходило. Інформація уточнюється.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - наголошує очільник області.

Цілий ранок літали над містом і хоч би хтось вистрілив.Незрозуміло,де були мобільні бригади.
27.04.2026 12:24 Відповісти
Будують ормаду дронів в Польщі, ОАЕ і.т.п.?
27.04.2026 13:32 Відповісти
 
 