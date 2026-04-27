Рашисти атакували дронами Полтавський район: під ударом підприємство залізничної інфраструктури
Вдень 27 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Полтавщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Зокрема, як зазначається, ворожий БпЛА атакував територію підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.
Звернень до екстрених служб щодо травмованих на даний момент не надходило. Інформація уточнюється.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - наголошує очільник області.
