Рашисты атаковали дронами Полтавский район: под ударом предприятие железнодорожной инфраструктуры

Шахед над Полтавщиной

Днём 27 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных беспилотников по территории Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

В частности, как отмечается, вражеский БПЛА атаковал территорию предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

Обращений в экстренные службы о пострадавших на данный момент не поступало. Информация уточняется.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркивает глава области.

Цілий ранок літали над містом і хоч би хтось вистрілив.Незрозуміло,де були мобільні бригади.
27.04.2026 12:24 Ответить
Будують ормаду дронів в Польщі, ОАЕ і.т.п.?
27.04.2026 13:32 Ответить
 
 