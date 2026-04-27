Рашисты атаковали дронами Полтавский район: под ударом предприятие железнодорожной инфраструктуры

Днём 27 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью ударных беспилотников по территории Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

В частности, как отмечается, вражеский БПЛА атаковал территорию предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

Обращений в экстренные службы о пострадавших на данный момент не поступало. Информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала железную дорогу: дроны нанесли удар по тепловозам, есть погибшие

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркивает глава области.