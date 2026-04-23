РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13533 посетителя онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
889 6

РФ атаковала железную дорогу: дроны нанесли удар по тепловозам, есть погибшая

РФ атаковала железную дорогу: погибла гражданская, повреждены тепловозы

В результате атак БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Коростеня погибла женщина. Также поврежден тепловоз в Криворожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

На станции Коростень вражеский дрон атаковал тепловоз. Железнодорожники находились в укрытии. К сожалению, погибла гражданская женщина, которая проходила рядом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Сегодня утром в Криворожском районе в результате попадания БПЛА поврежден тепловоз. К счастью, никто не пострадал.

"Россия продолжает прицельно атаковать подвижной состав железной дороги. Призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать алгоритмы эвакуации и немедленно направляться в укрытие - это спасает жизни", - отметили в министерстве.

Удары по железной дороге

С начала марта Россия совершила более 40 атак на подвижной состав "Укрзализныци".

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, с начала года российские атаки десятки раз были направлены на энергетические подстанции, а в марте также зафиксировано поражение десятков локомотивов.

В свою очередь, заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста сообщил, что только в марте было зафиксировано почти 220 ударов по объектам инфраструктуры, что свидетельствует о системном характере атак.

Автор: 

беспилотник (5076) обстрел (32243) Коростень (10) Днепропетровская область (5085) Житомирская область (1449) Криворожский район (327) Коростенский район (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас є Криворізька область???
показать весь комментарий
23.04.2026 10:54 Ответить
Юра, ти все проспав... Так само, як і я.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:00 Ответить
Це ж родіна патужного! Туда-сюда, будєт сталіцей!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:02 Ответить
зате, жодного обстрілу залізничних вузлів: таганрогу, бердянська, мелітополя, чонгара.....
показать весь комментарий
23.04.2026 11:08 Ответить
А я б запропонував Володимірова область, замість старорежимної Дніпропетровської.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:23 Ответить
 
 