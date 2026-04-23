РФ атаковала железную дорогу: дроны нанесли удар по тепловозам, есть погибшая
В результате атак БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Коростеня погибла женщина. Также поврежден тепловоз в Криворожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.
На станции Коростень вражеский дрон атаковал тепловоз. Железнодорожники находились в укрытии. К сожалению, погибла гражданская женщина, которая проходила рядом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Сегодня утром в Криворожском районе в результате попадания БПЛА поврежден тепловоз. К счастью, никто не пострадал.
"Россия продолжает прицельно атаковать подвижной состав железной дороги. Призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать алгоритмы эвакуации и немедленно направляться в укрытие - это спасает жизни", - отметили в министерстве.
Удары по железной дороге
С начала марта Россия совершила более 40 атак на подвижной состав "Укрзализныци".
По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, с начала года российские атаки десятки раз были направлены на энергетические подстанции, а в марте также зафиксировано поражение десятков локомотивов.
В свою очередь, заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста сообщил, что только в марте было зафиксировано почти 220 ударов по объектам инфраструктуры, что свидетельствует о системном характере атак.
