РФ атакувала залізницю: дрони вдарили по тепловозах, є загибла

Внаслідок атак БпЛА по залізничній інфраструктурі Коростеня загинула жінка. Також пошкоджено тепловоз у Криворізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерства розвитку громад та територій України.

На станції Коростень ворожий дрон атакував тепловоз. Залізничники перебували в укритті. На жаль, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Цього ж ранку у Криворізькому районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено тепловоз. На щастя, ніхто не постраждав.

"Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття - це рятує життя", - зазначили у міністерстві.

З початку березня Росія здійснила понад 40 атак на рухомий склад "Укрзалізниці".

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, від початку року російські атаки десятки разів були спрямовані на енергетичні підстанції, а у березні також зафіксовано ураження десятків локомотивів.

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста повідомив, що лише у березні було зафіксовано майже 220 ударів по об’єктах інфраструктури, що свідчить про системний характер атак.

А у нас є Криворізька область???
23.04.2026 10:54 Відповісти
Юра, ти все проспав... Так само, як і я.
23.04.2026 11:00 Відповісти
Це ж родіна патужного! Туда-сюда, будєт сталіцей!
23.04.2026 11:02 Відповісти
зате, жодного обстрілу залізничних вузлів: таганрогу, бердянська, мелітополя, чонгара.....
23.04.2026 11:08 Відповісти
А я б запропонував Володимірова область, замість старорежимної Дніпропетровської.
23.04.2026 11:23 Відповісти
Доречі, чому Україна не атакує рашистські локомотиви і літаки в аеропортах? Потрібно покласти весь транспорт на Сосії в нуль. Скільки можна гратися в піддавки? Рашисти повинні їздити тільки на віслюках і собаках. Тоді вони зрозуміють що і так займають території на порядки більшу ніж можна обскакати на коні за місяць
23.04.2026 12:02 Відповісти
 
 