РФ атакувала залізницю: дрони вдарили по тепловозах, є загибла

Внаслідок атак БпЛА по залізничній інфраструктурі Коростеня загинула жінка. Також пошкоджено тепловоз у Криворізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерства розвитку громад та територій України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На станції Коростень ворожий дрон атакував тепловоз. Залізничники перебували в укритті. На жаль, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Цього ж ранку у Криворізькому районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено тепловоз. На щастя, ніхто не постраждав.

"Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття - це рятує життя", - зазначили у міністерстві.

Удари по залізниці

З початку березня Росія здійснила понад 40 атак на рухомий склад "Укрзалізниці".

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, від початку року російські атаки десятки разів були спрямовані на енергетичні підстанції, а у березні також зафіксовано ураження десятків локомотивів.

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста повідомив, що лише у березні було зафіксовано майже 220 ударів по об’єктах інфраструктури, що свідчить про системний характер атак.

