Массированные атаки РФ на Днепропетровщину: один погибший и четверо раненых

Российские войска более 20 раз наносили удары по районам Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. В результате ударов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг атаковал Дубовиковскую, Николаевскую и Раздорскую громады. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, ранения получила женщина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: четверо раненых

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин 36 и 44 лет. Повреждены многоэтажный дом и автомобили.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты атаковали район дронами и артиллерией.

Днепровский район

33-летнего мужчину, раненого в результате российской атаки на Днепр, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Самаровский район

Враг направил БПЛА на Самар и Песчанскую громаду.

Произошел пожар. Повреждена инфраструктура.



