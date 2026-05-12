Массированные атаки РФ на Днепропетровщину: один погибший и четверо раненых
Российские войска более 20 раз наносили удары по районам Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. В результате ударов погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Синельниковский район
В Синельниковском районе враг атаковал Дубовиковскую, Николаевскую и Раздорскую громады. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, ранения получила женщина.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин 36 и 44 лет. Повреждены многоэтажный дом и автомобили.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты атаковали район дронами и артиллерией.
Днепровский район
33-летнего мужчину, раненого в результате российской атаки на Днепр, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Самаровский район
Враг направил БПЛА на Самар и Песчанскую громаду.
Произошел пожар. Повреждена инфраструктура.
Я здивований що не було масованої атаки з балістикой і крилатими ракетами по усій території.
Мабуть орки ще ППО не повернули після параду на позиції, вичікують.