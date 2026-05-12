Массированные атаки РФ на Днепропетровщину: один погибший и четверо раненых

Российские войска более 20 раз наносили удары по районам Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. В результате ударов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг атаковал Дубовиковскую, Николаевскую и Раздорскую громады. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, ранения получила женщина.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин 36 и 44 лет. Повреждены многоэтажный дом и автомобили.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты атаковали район дронами и артиллерией. 

Днепровский район

33-летнего мужчину, раненого в результате российской атаки на Днепр, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Самаровский район

Враг направил БПЛА на Самар и Песчанскую громаду. 
Произошел пожар. Повреждена инфраструктура.

Атака на Днепропетровскую область 12 мая
Я так розумію ворог в одностороньому порядку атакував відповіді немає,ось таке воно перемир'я на догоду трампа.
12.05.2026 07:50 Ответить
Три доби пройшли, ніхто "перемир'я" не подовжував.
Я здивований що не було масованої атаки з балістикой і крилатими ракетами по усій території.
Мабуть орки ще ППО не повернули після параду на позиції, вичікують.
12.05.2026 08:18 Ответить
 
 