Масовані атаки РФ на Дніпропетровщину: загиблий і четверо поранених
Російські війська понад 20 разів атакували райони Дніпропетровської області дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Синельниківський район
На Синельниківщині ворог атакував Дубовиківську, Миколаївську та Роздорську громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та авто. Загинув чоловік, поранень дістала жінка.
Павлоградський район
Внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє чоловіків 36 та 44 років. Пошкоджена багатоповерхівка та авто.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Окупанти атакували район дронами й артилерією.
Дніпровський район
33-річного чоловіка, пораненого через російську атаку на Дніпро, госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Самарівський район
Ворог спрямував БпЛА на Самар та Піщанську громаду.
Сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я здивований що не було масованої атаки з балістикой і крилатими ракетами по усій території.
Мабуть орки ще ППО не повернули після параду на позиції, вичікують.