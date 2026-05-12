Масовані атаки РФ на Дніпропетровщину: загиблий і четверо поранених

Російські війська понад 20 разів атакували райони Дніпропетровської області дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Синельниківський район

На Синельниківщині ворог атакував  Дубовиківську, Миколаївську та Роздорську громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та авто. Загинув чоловік, поранень дістала жінка.

Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє чоловіків 36 та 44 років. Пошкоджена багатоповерхівка та авто.

Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Окупанти атакували район дронами й артилерією. 

Дніпровський район

33-річного чоловіка, пораненого через російську атаку на Дніпро, госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Самарівський район

Ворог спрямував БпЛА на Самар та Піщанську громаду. 
Сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

Атака на Дніпропетровщину 12 травня
Я так розумію ворог в одностороньому порядку атакував відповіді немає,ось таке воно перемир'я на догоду трампа.
12.05.2026 07:50 Відповісти
Три доби пройшли, ніхто "перемир'я" не подовжував.
Я здивований що не було масованої атаки з балістикой і крилатими ракетами по усій території.
Мабуть орки ще ППО не повернули після параду на позиції, вичікують.
12.05.2026 08:18 Відповісти
 
 