Знешкоджено 192 ворожі БпЛА із 216, - Повітряні сили
У ніч на 12 травня 2026 року війська РФ атакували Україну 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовані атаки РФ на Дніпропетровщину, є загиблий і четверо поранених.
