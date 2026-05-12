Україна перехоплює до 90% дронів і майже 80% крилатих ракет, - Федоров

Україна значно підвищила ефективність своєї протиповітряної оборони та нині здатна збивати близько 90% ворожих безпілотників і майже 80% крилатих ракет, навіть попри різке зростання інтенсивності атак з боку Росії під час останньої зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Минула зима стала однією з найскладніших для України - Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу Shahed. Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - зазначив Федоров.

Німеччина посилює підтримку української ППО

Під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ознайомився з роботою української системи протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп та засобів боротьби з дронами типу "Шахед". Також йому показали пошкоджений внаслідок атак енергетичний об’єкт у столиці.

Федоров наголосив, що Німеччина є одним із ключових партнерів України у сфері ППО, зокрема через постачання ракет до систем Patriot, фінансування механізму PURL та участь у термінових поставках озброєння під час найскладніших періодів.

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему.

Сьогодні Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет", - зазначив Федоров.

Він  додав, що балістика залишається складним викликом, але разом із Німеччиною Україна продовжує працювати над рішеннями — додатковими ракетами Patriot, механізмом PURL та створенням власної європейської суверенної протибалістичної спроможності.

+11
Потужно втирають наріду неправду. Але я можду помилятися. Це моя особиста думка. Просто спостерігаю, як дрони пролатіють майже всю територію України і знищують обєкти в любій точці України. Чому більшість їх збивають над містами, а не на підльоиі до міст? Про рпакети і мови немає.
12.05.2026 11:02 Відповісти
+7
кіндер-йібанько, а не міністр.
12.05.2026 10:44 Відповісти
+6
Звісно, що ЗСУ роблять все можливе для захисту неба! Але чи можна довіряти інформації від професійного афериста?
12.05.2026 10:52 Відповісти
12.05.2026 10:44 Відповісти
Федоров, чомусь замовчує про системні виплати у 25% власнику фаєрпойнту, але за неприйнятий на озброєння ЗСУ, отого зразку НДКР «фламінго» !?!?! Гроші ж чималенькі, але за неіснуючий ЗРАЗОК в стадії НДКР…
12.05.2026 10:49 Відповісти
12.05.2026 10:52 Відповісти
це ми й так бачимо щоранку зі звітів ППО. Що з ефективністю, розробкою та масштабуванням фламінгів - вже є 3000?
12.05.2026 11:01 Відповісти
12.05.2026 11:02 Відповісти
Основні показники ефективності за період з вересня по грудень 2022-го року -
Загальна ефективність: З вересня 2022 року і протягом наступних місяців Сили оборони збили близько 700 крилатих ракет.Ефективність проти «Шахедів»: ППО збивала 80-90% безпілотників під час кожної атаки.Динаміка зростання: Якщо на початку осені ефективність була нижчою, то до листопада-грудня, з появою комплексів NASAMS та IRIS-T, результативність збиття крилатих ракет часто перевищувала 75-80% під час масованих обстрілів.
При цьому - Систем Петріот взагалі не було, а першу німецьку систему IRIS-T було отримано 11 жовтня 2022 року після масованих російських атак, перші два американські комплекси NASAMS офіційно надійшли на озброєння ЗСУ до кінця жовтня 2022 року (прибуття підтверджено 25-26, тобто можна зробити висновок, що до більшість ракет і шахедів в той час збивалась старими засобами.
Чим хвалишся, Федоров?
12.05.2026 14:28 Відповісти
В Херсоні видно ці 90%. Що не день, то загиблі та поранені.
12.05.2026 11:17 Відповісти
Херсон, Запоріжжя, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Дніпро, Павлоград, Шахтарськ, Суми та інші на совісті Голобородька, який розмінував Чонгар, розмінував все що можна і чого не можна і відкрив двері ворогу, які підійшли впритул до цих міст і обстрілюють їх всим, що в них є.
12.05.2026 11:36 Відповісти
Чому тільки в Херсоні? По всій Україні видно результат понтів ''квартальної влади''.
12.05.2026 16:40 Відповісти
збс, а що з КАБами?
12.05.2026 11:30 Відповісти
100% не фісуються...
12.05.2026 11:34 Відповісти
...до 90% дронів. Це десь 5-7%
12.05.2026 11:35 Відповісти
Слава ЗСУ, гнидюки!!!
12.05.2026 13:49 Відповісти
 
 