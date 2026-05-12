Україна перехоплює до 90% дронів і майже 80% крилатих ракет, - Федоров
Україна значно підвищила ефективність своєї протиповітряної оборони та нині здатна збивати близько 90% ворожих безпілотників і майже 80% крилатих ракет, навіть попри різке зростання інтенсивності атак з боку Росії під час останньої зими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
"Минула зима стала однією з найскладніших для України - Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу Shahed. Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - зазначив Федоров.
Німеччина посилює підтримку української ППО
Під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ознайомився з роботою української системи протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп та засобів боротьби з дронами типу "Шахед". Також йому показали пошкоджений внаслідок атак енергетичний об’єкт у столиці.
Федоров наголосив, що Німеччина є одним із ключових партнерів України у сфері ППО, зокрема через постачання ракет до систем Patriot, фінансування механізму PURL та участь у термінових поставках озброєння під час найскладніших періодів.
"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему.
Сьогодні Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет", - зазначив Федоров.
Він додав, що балістика залишається складним викликом, але разом із Німеччиною Україна продовжує працювати над рішеннями — додатковими ракетами Patriot, механізмом PURL та створенням власної європейської суверенної протибалістичної спроможності.
Загальна ефективність: З вересня 2022 року і протягом наступних місяців Сили оборони збили близько 700 крилатих ракет.Ефективність проти «Шахедів»: ППО збивала 80-90% безпілотників під час кожної атаки.Динаміка зростання: Якщо на початку осені ефективність була нижчою, то до листопада-грудня, з появою комплексів NASAMS та IRIS-T, результативність збиття крилатих ракет часто перевищувала 75-80% під час масованих обстрілів.
При цьому - Систем Петріот взагалі не було, а першу німецьку систему IRIS-T було отримано 11 жовтня 2022 року після масованих російських атак, перші два американські комплекси NASAMS офіційно надійшли на озброєння ЗСУ до кінця жовтня 2022 року (прибуття підтверджено 25-26, тобто можна зробити висновок, що до більшість ракет і шахедів в той час збивалась старими засобами.
Чим хвалишся, Федоров?
