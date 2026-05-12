Україна перехоплює до 90% дронів і майже 80% крилатих ракет, - Федоров

Україна значно підвищила ефективність своєї протиповітряної оборони та нині здатна збивати близько 90% ворожих безпілотників і майже 80% крилатих ракет, навіть попри різке зростання інтенсивності атак з боку Росії під час останньої зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Минула зима стала однією з найскладніших для України - Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу Shahed. Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - зазначив Федоров.

Німеччина посилює підтримку української ППО

Під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ознайомився з роботою української системи протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп та засобів боротьби з дронами типу "Шахед". Також йому показали пошкоджений внаслідок атак енергетичний об’єкт у столиці.

Федоров наголосив, що Німеччина є одним із ключових партнерів України у сфері ППО, зокрема через постачання ракет до систем Patriot, фінансування механізму PURL та участь у термінових поставках озброєння під час найскладніших періодів.

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему.

Сьогодні Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет", - зазначив Федоров.

Він додав, що балістика залишається складним викликом, але разом із Німеччиною Україна продовжує працювати над рішеннями — додатковими ракетами Patriot, механізмом PURL та створенням власної європейської суверенної протибалістичної спроможності.

