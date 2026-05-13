111 зі 139 російських БпЛА знищені силами ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 13 травня російські окупанти випустили по Україні 139 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фікусували із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі десятки ворожих БпЛА.

