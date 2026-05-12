Атака дронов на Черкасскую область: ПВО сбила 10 БПЛА, есть разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 мая российские беспилотники атаковали Черкасскую область, силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА. В результате падения обломков и взрывов были повреждены жилые дома, линии электропередач и хозяйственные постройки, два человека получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В Звенигородском районе в результате падения одного из дронов поврежден жилой дом и несколько хозяйственных построек, а также разрушены два домовладения. Отдельно зафиксировано повреждение линии электропередачи — на месте работают ремонтные бригады. Двое местных жителей получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Из-за взрыва беспилотника в Золотоношском районе загорелся прицеп с ульями на территории хозяйства, пожар оперативно ликвидировали. В другом населенном пункте взрывная волна повредила окна трех жилых домов и здания старостата. В этом случае обошлось без пострадавших.

