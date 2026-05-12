Атака дронів на Черкащину: ППО збила 10 БпЛА, є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 травня російські безпілотники атакували Черкаську область, сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА. Внаслідок падіння уламків та вибухів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і господарські споруди, двоє людей дістали травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Звенигородському районі внаслідок падіння одного з дронів пошкоджено житловий будинок і кілька господарських споруд, а також зруйновано два домоволодіння. Окремо зафіксовано пошкодження лінії електропередачі - на місці працюють ремонтні бригади. Двоє місцевих жителів отримали травми, медичну допомогу їм надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

Через вибух безпілотника у Золотоніському районі загорівся причіп із вуликами на території господарства, пожежу оперативно ліквідували. В іншому населеному пункті вибухова хвиля пошкодила вікна трьох житлових будинків і будівлі старостату. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок удару РФ по Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки











