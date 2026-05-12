УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Черкаську область
768 0

Атака дронів на Черкащину: ППО збила 10 БпЛА, є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 травня російські безпілотники атакували Черкаську область, сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА. Внаслідок падіння уламків та вибухів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і господарські споруди, двоє людей дістали травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Звенигородському районі внаслідок падіння одного з дронів пошкоджено житловий будинок і кілька господарських споруд, а також зруйновано два домоволодіння. Окремо зафіксовано пошкодження лінії електропередачі - на місці працюють ремонтні бригади. Двоє місцевих жителів отримали травми, медичну допомогу їм надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

Через вибух безпілотника у Золотоніському районі загорівся причіп із вуликами на території господарства, пожежу оперативно ліквідували. В іншому населеному пункті вибухова хвиля пошкодила вікна трьох житлових будинків і будівлі старостату. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок удару РФ по Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину

Автор: 

обстріл (33884) Черкаська область (235) Звенигородський район (11) Золотоніський район (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 