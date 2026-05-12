Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури внаслідок удару РФ по Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, постраждалих немає.

За даними ДСНС, у Кам'янському районі через ворожу атаку загорівся бензовоз та автозаправна станція.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки атаки

