Поврежден объект критической инфраструктуры в результате удара РФ по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области в результате обстрела со стороны российских войск поврежден объект критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, пострадавших нет.
По данным ГСЧС, в Каменском районе в результате вражеской атаки загорелись бензовоз и автозаправочная станция.
Спасатели ликвидировали пожар.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль