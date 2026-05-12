Объявлен обязательный выезд с отдельных территорий Никопольского района

Эвакуация в Днепропетровской области: кого это касается?

На отдельных территориях Никопольского района Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской громады, Вышетарасовки Мировской сельской громады должны выехать семьи с детьми. Сейчас там проживают 34 ребенка. Это 28 семей.

Всем жителям необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать все они должны в течение месяца.

"Семьи смогут остановиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольщины, так и в других районах области или даже других регионах. Все организационные вопросы и сопровождение будут обеспечивать власти на местах.

В Никополе городские власти планируют компенсировать аренду жилья семьям с детьми, которые попали под обязательную эвакуацию, но решили остаться в родном городе - переехать в более безопасные районы. Такую инициативу депутаты должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского горсовета", - подытожил глава области.

А чому так близько ворог підійшов до Нікополя, що лупить по місту навіть артилерією? Хто то такий відкрив йому ворота у 2022 році, коли розмінував Чонгар і познімав ті міни, які заклали ще при "баризі"? То мабуть Байден?
А хто не ввів воєнний стан і не провів мобілізацію відразу після того, як отримав повідомлення від основногог тоді потужного союзника США у 2022 році? То точно Порох, бо простой мальчік від наріду так би не поступив.
Карма нікукди не поділася, вона діє. У другому турі виборів у 2019 році Володимир Зеленський переміг в Нікополі із результатом, що перевищував понад 80% голосів виборців у місті, повторюючи загальнообласну тенденцію найвищої підтримки у Дніпропетровській області.
12.05.2026 13:41 Ответить
"Карма нікукди не поділася, вона діє. "
Поїдь та скажи це у очі тим, кого щодня обстрілюють орки, правильний голосувальщик.
12.05.2026 13:52 Ответить
А кому я про це написав? Про це нікопольчанам має поїхати і розповісти Голобородько і довести, яка доцільність була розміновувати Чонгар і відводити наші війська. Чому брехав, що нападу не буде, а будуть шашлики. Мій дім знаходиться на сході також біля самої лінії фронту, більшість людей самостійно виїхали. Місто кожного дня обстрілюється ворогом. То хто до мене має прихати і розповісти, чому все так?
12.05.2026 14:39 Ответить
Треба думати про що пишеш і не розповідати про карму.
12.05.2026 14:57 Ответить
Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.

Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!

Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
12.05.2026 14:46 Ответить
"Перетворили на руїни". Цей віршик нічого не вартий через цю фразу. Тому що це не виборці голобородька самі себе бомбили. А снаряди, каби та ракети *****.
12.05.2026 15:01 Ответить
А він через Дніпро . Подивися де Нікополь.
Із заес стріляють.
12.05.2026 14:26 Ответить
Те, що Нікополь через Дніпро знає більшість. Особисто був там не раз до війни. Тут в іншому питання: "як ворог підійшов так близько до міста? Хто йому в цьому допоміг? Чому розмінували виходи з Криму? Чому не фінансували армію, а всі 500 мільярдів закатали в асфальт?
Якби не лізли до зробленого дорослими і не знімали міни, та не відводили війська прикриття, то ворог за лічені дні ніяк не підійшов би до цього міста і до Запоріжжя, та не захопив би Азовське море з містами-курортами. Можливо ворог зовсім тоді відмовився від повномасшабного нападу.
12.05.2026 14:44 Ответить
та ти шо?

а з усіх дюрок "телемарафєту" - "фронт стоїть", " перевага України у дронах", "настав перелом у війні" ...

Ганжа ти ж не Мєндєль, люби свого преZeвилупного малороса, а то з посади підеш нах...
12.05.2026 13:45 Ответить
 
 