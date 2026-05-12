Объявлен обязательный выезд с отдельных территорий Никопольского района
На отдельных территориях Никопольского района Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской громады, Вышетарасовки Мировской сельской громады должны выехать семьи с детьми. Сейчас там проживают 34 ребенка. Это 28 семей.
Всем жителям необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать все они должны в течение месяца.
"Семьи смогут остановиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольщины, так и в других районах области или даже других регионах. Все организационные вопросы и сопровождение будут обеспечивать власти на местах.
В Никополе городские власти планируют компенсировать аренду жилья семьям с детьми, которые попали под обязательную эвакуацию, но решили остаться в родном городе - переехать в более безопасные районы. Такую инициативу депутаты должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского горсовета", - подытожил глава области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хто не ввів воєнний стан і не провів мобілізацію відразу після того, як отримав повідомлення від основногог тоді потужного союзника США у 2022 році? То точно Порох, бо простой мальчік від наріду так би не поступив.
Карма нікукди не поділася, вона діє. У другому турі виборів у 2019 році Володимир Зеленський переміг в Нікополі із результатом, що перевищував понад 80% голосів виборців у місті, повторюючи загальнообласну тенденцію найвищої підтримки у Дніпропетровській області.
Поїдь та скажи це у очі тим, кого щодня обстрілюють орки, правильний голосувальщик.
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.
Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!
Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
Із заес стріляють.
Якби не лізли до зробленого дорослими і не знімали міни, та не відводили війська прикриття, то ворог за лічені дні ніяк не підійшов би до цього міста і до Запоріжжя, та не захопив би Азовське море з містами-курортами. Можливо ворог зовсім тоді відмовився від повномасшабного нападу.
а з усіх дюрок "телемарафєту" - "фронт стоїть", " перевага України у дронах", "настав перелом у війні" ...
Ганжа ти ж не Мєндєль, люби свого преZeвилупного малороса, а то з посади підеш нах...