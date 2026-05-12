Объявлен обязательный выезд с отдельных территорий Никопольского района

На отдельных территориях Никопольского района Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской громады, Вышетарасовки Мировской сельской громады должны выехать семьи с детьми. Сейчас там проживают 34 ребенка. Это 28 семей.



Всем жителям необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать все они должны в течение месяца.

"Семьи смогут остановиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольщины, так и в других районах области или даже других регионах. Все организационные вопросы и сопровождение будут обеспечивать власти на местах.



В Никополе городские власти планируют компенсировать аренду жилья семьям с детьми, которые попали под обязательную эвакуацию, но решили остаться в родном городе - переехать в более безопасные районы. Такую инициативу депутаты должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского горсовета", - подытожил глава области.

