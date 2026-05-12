Оголошено обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини
На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини. Це 28 родин.
Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте преїхати всі вони мають упродовж місяця.
"Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.
У Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради", - підсумував глава області.
А хто не ввів воєнний стан і не провів мобілізацію відразу після того, як отримав повідомлення від основногог тоді потужного союзника США у 2022 році? То точно Порох, бо простой мальчік від наріду так би не поступив.
Карма нікукди не поділася, вона діє. У другому турі виборів у 2019 році Володимир Зеленський переміг в Нікополі із результатом, що перевищував понад 80% голосів виборців у місті, повторюючи загальнообласну тенденцію найвищої підтримки у Дніпропетровській області.
Поїдь та скажи це у очі тим, кого щодня обстрілюють орки, правильний голосувальщик.
Карма - це універсальний закон причин і наслідків у східних релігіях та філософії (індуїзм, буддизм), згідно з яким кожна дія людини (думка, слово, вчинок) має наслідки. Позитивні дії приносять щастя, а негативні - страждання, формуючи долю людини в поточному або майбутніх життях. У перекладі з санскриту карма означає «дія» або «вчинок». Не існує випадковостей; усе, що відбувається сьогодні - це результат рішень у минулому.Вважається, що людина може успадковувати «кармічні борги» родичів, що впливає на її життя.
Що Вам не подобається із написаного? І що тут не так?
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.
Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!
Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
Дам відпаовідь на Ваші маніпуляції. Дійсно ракети, дрони, снаряди і міни у місто Нікополь запускає не Голобородько, а ворог - росіяни. І не тільки по Нікополю, а по всій Україні.
Артилерія б'є на відстань максимум 20-30 км. (новітня артилерія), реактивна до 40 км. Відстань від Чонгару до Нікополя за 350 км. То якби Голобородько не розмінував Чонгар і не відвів звідки наші війська, то як ворог міг пройти під самий Нікополь? То хто допоміг ворогу?
Спираючись на логіку дам відповідь в іншому форматі, просто прокоментую хід подій з 2019 року і по 24.02.2022 року. Отримавши пост Президента, Зе приступив до "Великого будівництва", зариваючи всі бюджетні гроші в асфальт. Спеціалістами підраховано, що це було майже 500 мільярдів гривень. При цьому він відмовився фінансувати оборону, особливо ракетні програми.
Про міни, які він і його команда зняли з-під Чонгару (перешийка) я вже писав. Крім цього була розмінована акваторя Азовського моря, що дало можливість ворогу оточити і розстріляти з танків і знищити КАБами місто. По різних підрахунках там загинуло до 70 тисяч громадян.
На початку 2022 року до України приїжджають представники розвідок США, Великої Британії, країн Балтії і дають свою інформацію, що росія готує напад і через місяць-два нападе. Що тоді їм сказав Зе? Що їх розвідка далеко, а його поруч і він знає більше, що ніякого нападу не буде, а будуть шашлики.
В цей час ворог стягував бронегрупи і особовий склад, який тоді нараховував до 200 тисяч. Відбудована Порошенком Армія України на той момент нараховувала до 260 тисяч. Ще до 300 тисяч було в першому резерві. Що мав зробити Президент, він же Верховний Головнокомандувач воюючої країни, на землях якої знаходяться війська ворога і окупованими 7% земель? Правильно - ввести воєнний стан і провести мобілізацію.
Питання на засипку. Пан знають, що армія, яка обороняється, сидить в укриттях, має пристріляні дільниці виграє в бою? А армія, яка наступає несе втрати більші за ту що в обороні десь 1 до 3-х? То пішов би тоді Пуйло армією 200 тисяч, якби до оборони України встало більше 500 тисяч і були не розміновані мінні поля? Відповідь моя, що ні. А якби і пішов, то втратив би половину війська на мінних полях і ніяк не опинився за лічені дні - неділі під Нікополем.
Розпочну з Вашої маніпуляції, що мов Зе не розмінував Чернігівщину, Сумщину, Харківщину? Що вже в перші дні орки гвинтокрилами були під Києвом. Пане - це наслідок бездії Президента. Повторюся ще раз і попрошу Вас уважно прочитати. Президент при надходженні до нього інформації із компетентних органів США, Великої Британії та інших ЗОБОВЯЗАНИЙ був ввести воєнний стан не 24.02.2022 року і об'явити про мобілізацацію, а до того - наприклад 24.01.2022 року. Тоді війська виходять із казарм, поповнюються бригади мобілізованими і на всіх напрямках займають оборону, в тому числі і під Києвом, Черніговом, Сумами та іншими містами. Він цього не зробив!!!
Якщо Ви привели приклади півночі України, то я Вам нагадаю, що якраз Зеленський чомусь розформував танкову частину, яка мала прикривати північний напрямок, а по його команді ДБР зняли клістрони майже зі всіх наших відремонтованих минулою владою систем ППО, що дало можливість літати гелікоптерам, а навіть літакам і ракетам над всією Україною. Навіщо це зробив президент? Без клістронів системи ППО С-300 були сліпими, просто купою металлу.
А в своїх коментарях я хочу довести істину, а не брехню, що якби президент України з 2019 року 500 мільярдів витратив на оборону, на ракетні програми, на систему ППО, а не на асфальт, не чіпав мінні поля і не виводив ЗСУ з підготовлених укриттів, і якби за місяць до нападу ввів воєнний стан і провів мобілізацію - то на 90% повномасшабного нападу не було.
Що стосується Вашого невірного тезісу, що у всіх бідах я звинувачую не Пуйло, а Зе то це неправда. В сортах лайна я не розбираюся. Я дивлюся з точки зору шкоди принесеної України як зовнішнім, так і внутрішнім ворогом, тим смертям і всього втраченого.
Кацапам ніколи не буде прощення за їх дії на чужій для них територій, так як і не буде прощення тому, хто був зобов'язаний нас захистити, але чомусь діяв на користь ворога.
Із заес стріляють.
Якби не лізли до зробленого дорослими і не знімали міни, та не відводили війська прикриття, то ворог за лічені дні ніяк не підійшов би до цього міста і до Запоріжжя, та не захопив би Азовське море з містами-курортами. Можливо ворог зовсім тоді відмовився від повномасшабного нападу.
а з усіх дюрок "телемарафєту" - "фронт стоїть", " перевага України у дронах", "настав перелом у війні" ...
