Оголошено обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини

Евакуація на Дніпропетровщині: кого це стосується?

На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини. Це 28 родин.

Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте преїхати всі вони мають упродовж місяця.

"Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.

У Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради", - підсумував глава області.

А чому так близько ворог підійшов до Нікополя, що лупить по місту навіть артилерією? Хто то такий відкрив йому ворота у 2022 році, коли розмінував Чонгар і познімав ті міни, які заклали ще при "баризі"? То мабуть Байден?
А хто не ввів воєнний стан і не провів мобілізацію відразу після того, як отримав повідомлення від основногог тоді потужного союзника США у 2022 році? То точно Порох, бо простой мальчік від наріду так би не поступив.
Карма нікукди не поділася, вона діє. У другому турі виборів у 2019 році Володимир Зеленський переміг в Нікополі із результатом, що перевищував понад 80% голосів виборців у місті, повторюючи загальнообласну тенденцію найвищої підтримки у Дніпропетровській області.
12.05.2026 13:41 Відповісти
та ти шо?

а з усіх дюрок "телемарафєту" - "фронт стоїть", " перевага України у дронах", "настав перелом у війні" ...

Ганжа ти ж не Мєндєль, люби свого преZeвилупного малороса, а то з посади підеш нах...
12.05.2026 13:45 Відповісти
Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.

Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!

Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
12.05.2026 14:46 Відповісти
"Карма нікукди не поділася, вона діє. "
Поїдь та скажи це у очі тим, кого щодня обстрілюють орки, правильний голосувальщик.
12.05.2026 13:52 Відповісти
А кому я про це написав? Про це нікопольчанам має поїхати і розповісти Голобородько і довести, яка доцільність була розміновувати Чонгар і відводити наші війська. Чому брехав, що нападу не буде, а будуть шашлики. Мій дім знаходиться на сході також біля самої лінії фронту, більшість людей самостійно виїхали. Місто кожного дня обстрілюється ворогом. То хто до мене має прихати і розповісти, чому все так?
12.05.2026 14:39 Відповісти
Треба думати про що пишеш і не розповідати про карму.
12.05.2026 14:57 Відповісти
Ви мене зараз закликаєте думати, про що писати? Дякую за пораду. Але я маю нагадати виборпцям 73%, яким потрібно було думати у 2019 році, бо їх тодішні дії є наслідком сьогоднішніх подій і не тільки для них, а для всієї України. Я Вам також даю пораду прочитати, що таке карма.
Карма - це універсальний закон причин і наслідків у східних релігіях та філософії (індуїзм, буддизм), згідно з яким кожна дія людини (думка, слово, вчинок) має наслідки. Позитивні дії приносять щастя, а негативні - страждання, формуючи долю людини в поточному або майбутніх життях. У перекладі з санскриту карма означає «дія» або «вчинок». Не існує випадковостей; усе, що відбувається сьогодні - це результат рішень у минулому.Вважається, що людина може успадковувати «кармічні борги» родичів, що впливає на її життя.
Що Вам не подобається із написаного? І що тут не так?
13.05.2026 10:22 Відповісти
"Перетворили на руїни". Цей віршик нічого не вартий через цю фразу. Тому що це не виборці голобородька самі себе бомбили. А снаряди, каби та ракети *****.
12.05.2026 15:01 Відповісти
"Про руїни" вірш нічого не вартий? Ви пишите неправду. Всі ці руїни є наслідком галочки, поставленої у бюлетні у 2019 році. Якби не поставили ту галочку навпроти особи, яка розмінували виходи ворожоїх армії з Криму, не відвела наші війська та не знищила шляхом фінансування нашу армію та ракетні програми. Ніхто б не знімав клістрони із систем ППО та не зупиняв роботу виготовлення катерів, САУ "Богдана", "Нептунів" та іншого. А це означає, що скоріше за все не було повномасшабного нападу і не були зруйновані міста та села не тільки на півдні, а на сході, Сумщині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та інших областях.
13.05.2026 10:26 Відповісти
Це не недоумкуватий голобородько їх бомбить, а *****. Казочки що якби не вибір 2019-то війни не було б-залиште собі.
13.05.2026 12:13 Відповісти
Чисто випадково повернувся на цю сторіночку і бачу, що Ви тут чергуєте. Працюєте на ботофермі Банкової? Образами в коментарях намагаєтеся змусити замовкнути опонента, нав'язуючи хибну думку тим, хто читає коментарі під новиною?
Дам відпаовідь на Ваші маніпуляції. Дійсно ракети, дрони, снаряди і міни у місто Нікополь запускає не Голобородько, а ворог - росіяни. І не тільки по Нікополю, а по всій Україні.
Артилерія б'є на відстань максимум 20-30 км. (новітня артилерія), реактивна до 40 км. Відстань від Чонгару до Нікополя за 350 км. То якби Голобородько не розмінував Чонгар і не відвів звідки наші війська, то як ворог міг пройти під самий Нікополь? То хто допоміг ворогу?
Спираючись на логіку дам відповідь в іншому форматі, просто прокоментую хід подій з 2019 року і по 24.02.2022 року. Отримавши пост Президента, Зе приступив до "Великого будівництва", зариваючи всі бюджетні гроші в асфальт. Спеціалістами підраховано, що це було майже 500 мільярдів гривень. При цьому він відмовився фінансувати оборону, особливо ракетні програми.
Про міни, які він і його команда зняли з-під Чонгару (перешийка) я вже писав. Крім цього була розмінована акваторя Азовського моря, що дало можливість ворогу оточити і розстріляти з танків і знищити КАБами місто. По різних підрахунках там загинуло до 70 тисяч громадян.
На початку 2022 року до України приїжджають представники розвідок США, Великої Британії, країн Балтії і дають свою інформацію, що росія готує напад і через місяць-два нападе. Що тоді їм сказав Зе? Що їх розвідка далеко, а його поруч і він знає більше, що ніякого нападу не буде, а будуть шашлики.
В цей час ворог стягував бронегрупи і особовий склад, який тоді нараховував до 200 тисяч. Відбудована Порошенком Армія України на той момент нараховувала до 260 тисяч. Ще до 300 тисяч було в першому резерві. Що мав зробити Президент, він же Верховний Головнокомандувач воюючої країни, на землях якої знаходяться війська ворога і окупованими 7% земель? Правильно - ввести воєнний стан і провести мобілізацію.
Питання на засипку. Пан знають, що армія, яка обороняється, сидить в укриттях, має пристріляні дільниці виграє в бою? А армія, яка наступає несе втрати більші за ту що в обороні десь 1 до 3-х? То пішов би тоді Пуйло армією 200 тисяч, якби до оборони України встало більше 500 тисяч і були не розміновані мінні поля? Відповідь моя, що ні. А якби і пішов, то втратив би половину війська на мінних полях і ніяк не опинився за лічені дні - неділі під Нікополем.
13.05.2026 16:20 Відповісти
Деякі усіх записують у ботоферму, якщо хтось не розділяє їх думок-це ваша фішка така. Але ладно. Так, зевилупок розмінував Чонгар. А як щодо Чернігівщини, Сумщини, Харківщини-теж розмінував ? Орки полізли одразу з усіх напрямків. Я 22-го прокинувся в Києві від звуків вибухів ракет поруч. У перші дні орки гвинтокрилами вже були під Києвом. Теж Чонгар повпливав ? Не буду коментувати усе, бо буде довго, але ось що зацікавило : "Що мав зробити Президент, він же Верховний Головнокомандувач воюючої країни, на землях якої знаходяться війська ворога і окупованими 7% земель? Правильно - ввести воєнний стан і провести мобілізацію." Для тих, хто 10-ю дорогою оминає тцк-нагадаю : воєнний стан було введено 24 лютого 2022 року. Загальну мобілізацію було введено теж 24 лютого 2022 року. Номери указів дати чи самостійно пошукаєте ? Але ж головне, Анатолію, що ви намагаєтесь постійно доводити у своїх коментарях-що у всіх ваших бідах винні не ***** з кацапами, а власні громадяни за 2019. Таке враження, що українців ви ненавидите більше, аніж кацапів.
13.05.2026 16:50 Відповісти
Мені смішно читати Ваш коментар, навіть не було бажання давати відповідь. Але все-таки наважився. Ви знайомі зі словом логіка? Вивчали таку науку? Хоча і без логіки навіть діти 7-го класу можуть здогадатися, чому так сталося і чому не так зробив Президент. А також те, що він зобов'язаний був зробити по Конституції.
Розпочну з Вашої маніпуляції, що мов Зе не розмінував Чернігівщину, Сумщину, Харківщину? Що вже в перші дні орки гвинтокрилами були під Києвом. Пане - це наслідок бездії Президента. Повторюся ще раз і попрошу Вас уважно прочитати. Президент при надходженні до нього інформації із компетентних органів США, Великої Британії та інших ЗОБОВЯЗАНИЙ був ввести воєнний стан не 24.02.2022 року і об'явити про мобілізацацію, а до того - наприклад 24.01.2022 року. Тоді війська виходять із казарм, поповнюються бригади мобілізованими і на всіх напрямках займають оборону, в тому числі і під Києвом, Черніговом, Сумами та іншими містами. Він цього не зробив!!!
Якщо Ви привели приклади півночі України, то я Вам нагадаю, що якраз Зеленський чомусь розформував танкову частину, яка мала прикривати північний напрямок, а по його команді ДБР зняли клістрони майже зі всіх наших відремонтованих минулою владою систем ППО, що дало можливість літати гелікоптерам, а навіть літакам і ракетам над всією Україною. Навіщо це зробив президент? Без клістронів системи ППО С-300 були сліпими, просто купою металлу.
А в своїх коментарях я хочу довести істину, а не брехню, що якби президент України з 2019 року 500 мільярдів витратив на оборону, на ракетні програми, на систему ППО, а не на асфальт, не чіпав мінні поля і не виводив ЗСУ з підготовлених укриттів, і якби за місяць до нападу ввів воєнний стан і провів мобілізацію - то на 90% повномасшабного нападу не було.
Що стосується Вашого невірного тезісу, що у всіх бідах я звинувачую не Пуйло, а Зе то це неправда. В сортах лайна я не розбираюся. Я дивлюся з точки зору шкоди принесеної України як зовнішнім, так і внутрішнім ворогом, тим смертям і всього втраченого.
Кацапам ніколи не буде прощення за їх дії на чужій для них територій, так як і не буде прощення тому, хто був зобов'язаний нас захистити, але чомусь діяв на користь ворога.
13.05.2026 17:41 Відповісти
От такий коментар виглядає більш притомним. За оборону відповідає верховний головнокомандувач. Але не його виборці. Усі помиляються-на це і є демократія. Вибір американців як приклад. Я ніде не захищав голобородька, я обидва рази за Порошенка голосував. А тепер почитайте з чого почалося моє "чіпляння" до вас ? Зі слів про карму. Мовляв, самі винуваті, що вас ********, бо обрали клоуна. Виборці не голосували за те, щоб їх бомбили. А те, як і яким чином ***** б напало на Україну-це було лише питанням часу. Кацапи це тепер не приховують. Ви хоч розумієте, що оцим показовим розподілом українців на гарних та поганих, розумних та тупих ви фактично дієте у інтересах *****, яке усими силами намагається розколоти українців ?
13.05.2026 18:11 Відповісти
А він через Дніпро . Подивися де Нікополь.
Із заес стріляють.
12.05.2026 14:26 Відповісти
Те, що Нікополь через Дніпро знає більшість. Особисто був там не раз до війни. Тут в іншому питання: "як ворог підійшов так близько до міста? Хто йому в цьому допоміг? Чому розмінували виходи з Криму? Чому не фінансували армію, а всі 500 мільярдів закатали в асфальт?
Якби не лізли до зробленого дорослими і не знімали міни, та не відводили війська прикриття, то ворог за лічені дні ніяк не підійшов би до цього міста і до Запоріжжя, та не захопив би Азовське море з містами-курортами. Можливо ворог зовсім тоді відмовився від повномасшабного нападу.
12.05.2026 14:44 Відповісти
