Оголошено обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини

На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини. Це 28 родин.



Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте преїхати всі вони мають упродовж місяця.

"Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.



У Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради", - підсумував глава області.

