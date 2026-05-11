Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну Каховського водосховища не відповідає дійсності, - Волошин

У Силах оборони півдня спростували інформацію про нібито спроби російських диверсійних груп проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Не відповідає дійсності

"У деяких засобах масової інформації і в місцевих пабліках почала ширитись інформація про те, що росіяни намагаються диверсійними групами проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Ця інформація не відповідає дійсності", - наголосив він.

Волошин зауважив, що місцевість у районі колишнього водосховища є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води, а також через наявність основного русла Дніпра, яке необхідно форсувати.

"Нікуди не ділося основне русло Дніпра, яке потрібно долати, щоб переправитись. Його потрібно форсувати і долати на плавзасобах. Ширина в найвужчих місцях в районі Нікополя приблизно від 250 до 400 метрів. Це доволі широка водна артерія, і, щоб її подолати, потрібен час", - розповів речник.

Моніторинг ситуації та протидія

За словами Волошина, Сили оборони не відкидають спроб російських диверсійних груп, тому продовжують моніторинг ситуації та протидію можливим загрозам, зокрема із застосуванням аеророзвідки та безпілотників. Крім того, російські війська біля Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил.

