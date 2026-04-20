РФ перекидає легку бронетехніку на Південь для ротації, а не для наступу, - Сили оборони
Українські Сили оборони відстежують переміщення російської легкої бронетехніки, включно з підрозділами повітряно-десантних військ, однак ці рухи пов’язані переважно з ротацією та відновленням втрат, а не з підготовкою великого наступу.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перекидання ворожої техніки
"Ми фіксуємо, що є певні перекидання ворожої техніки, і в першу чергу це стосується техніки їхніх (російських. - Ред.) повітряно-десантних військ: це легка броньована техніка, БМД (бойові машини десанту. - Ред.), але це не такі великі угруповання, про які можна говорити, що готується масштабний наступ", - пояснив речник.
За словами Волошина, ця техніка використовується для поповнення втрат, проведення ротації підрозділів і заміни сил, які зазнали втрат під час бойових дій.
Втрати РФ
Наприклад, за минулий тиждень ворог втратив майже 2 000 особового складу, майже 800 одиниць озброєння і військової техніки", - додав він.
Речник зазначив, що перекидання ресурсів спрямоване на відновлення боєздатності підрозділів, перегрупування сил і продовження штурмових дій на окремих ділянках фронту.
