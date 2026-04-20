УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на півдні
728 4

РФ перекидає легку бронетехніку на Південь для ротації, а не для наступу, - Сили оборони

Українські Сили оборони відстежують переміщення російської легкої бронетехніки, включно з підрозділами повітряно-десантних військ, однак ці рухи пов’язані переважно з ротацією та відновленням втрат, а не з підготовкою великого наступу.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перекидання ворожої техніки

"Ми фіксуємо, що є певні перекидання ворожої техніки, і в першу чергу це стосується техніки їхніх (російських. - Ред.) повітряно-десантних військ: це легка броньована техніка, БМД (бойові машини десанту. - Ред.), але це не такі великі угруповання, про які можна говорити, що готується масштабний наступ", - пояснив речник.

За словами Волошина, ця техніка використовується для поповнення втрат, проведення ротації підрозділів і заміни сил, які зазнали втрат під час бойових дій.

Втрати РФ

Наприклад, за минулий тиждень ворог втратив майже 2 000 особового складу, майже 800 одиниць озброєння і військової техніки", - додав він.

Речник зазначив, що перекидання ресурсів спрямоване на відновлення боєздатності підрозділів, перегрупування сил і продовження штурмових дій на окремих ділянках фронту.

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При нинішньому рівні застосування дронів, та рівні захисту техніки, використання її, для наступу - "пусте перемелювання "заліза"... Якби німці винайшли "Фаустпатрони" років на два раніше, пустили їх у масове виробництво, та навчили солдатів масово, ними користуваться - було-б у нас і союзників, те саме... Горіли-б, масово, і Т-34, і КВ, і ІС, і "Черчилі", і "Шермани"... І "буксували"-б, армії, далеко від кордонів Німеччини - як "бусує" зараз, "втарая армия мира"...
показати весь коментар
20.04.2026 16:12 Відповісти
Так вони і так масово горіли, просто їх богато випускали да і м'ясні штурми ніхто не відміняв
показати весь коментар
20.04.2026 17:21 Відповісти
Я не розумію, навіщо все відразу викладати у інтернеті, таке відчуття, що не тільки главком без військової освіти, а й багато керівників теж. Я не маю на увазі тих хто отримав справжній досвід перебуваючи на передовій. Но тім немає часу на балаканину
показати весь коментар
20.04.2026 17:19 Відповісти
Тому що нами керують не полководці, а "шоумени"... Був один полководець - і того зжерли, і з країни вигнали, після того, як почав ЗЕ-блазня відкрито "*****" посилать, і відмовлять людей кидать у ми'ясорубки, для показухи...
показати весь коментар
20.04.2026 17:50 Відповісти
 
 