РФ перекидає легку бронетехніку на Південь для ротації, а не для наступу, - Сили оборони

Українські Сили оборони відстежують переміщення російської легкої бронетехніки, включно з підрозділами повітряно-десантних військ, однак ці рухи пов’язані переважно з ротацією та відновленням втрат, а не з підготовкою великого наступу.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перекидання ворожої техніки

"Ми фіксуємо, що є певні перекидання ворожої техніки, і в першу чергу це стосується техніки їхніх (російських. - Ред.) повітряно-десантних військ: це легка броньована техніка, БМД (бойові машини десанту. - Ред.), але це не такі великі угруповання, про які можна говорити, що готується масштабний наступ", - пояснив речник.

За словами Волошина, ця техніка використовується для поповнення втрат, проведення ротації підрозділів і заміни сил, які зазнали втрат під час бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав Південну операційну зону: Ворог посилює угруповання та хоче переламати хід бойових дій. ФОТО

Втрати РФ

Наприклад, за минулий тиждень ворог втратив майже 2 000 особового складу, майже 800 одиниць озброєння і військової техніки", - додав він.

Речник зазначив, що перекидання ресурсів спрямоване на відновлення боєздатності підрозділів, перегрупування сил і продовження штурмових дій на окремих ділянках фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ прагне захопити більше території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський